Valentino Rossi ne se trouve "pas assez rapide" pour jouer le titre

La chute de Valentino Rossi au GP d'Émilie-Romagne lui a fait perdre le contact avec les leaders du championnat, puisqu'avec trois places de perdues il est désormais relégué au neuvième rang, à 26 points du leader. Mais l'Italien estime surtout qu'il doit gagner en performance pour devenir un véritable prétendant au titre 2020 et adopte ainsi un discours assez proche de celui que tenait Andrea Dovizioso la semaine dernière, ne pouvant se satisfaire du simple fait que les choses soient possibles mathématiquement parlant.

"Nous parlons beaucoup du championnat parce que les écarts sont faibles", rappelle Rossi. "J’ai perdu des points aujourd'hui, mais cela ne change pas grand-chose. Beaucoup de pilotes se tiennent en quelques points. Le championnat reste très ouvert et très long, tout reste donc possible. Mais nous devons être meilleurs, afin d'être plus rapides."

"En ce qui nous concerne, il faut qu'on essaye d'être aussi compétitifs que la semaine dernière, de partir parmi les cinq premiers et de se battre pour le podium. Cette semaine tout le monde était compétitif et, nous aussi, on a fait de bons runs, j'ai fait un bon temps en qualifs, à trois dixièmes de la pole même si je partais septième. Mais il faut qu'on essaye de trouver un peu plus de grip et d'être un peu plus compétitifs. Il reste beaucoup de courses, le championnat est très ouvert pour tout le monde, mais il faut qu'on trouve la vitesse."

Pour ce deuxième Grand Prix à Misano, Valentino Rossi a disputé de bonnes qualifications mais il est apparu déjà en difficulté au warm-up, dimanche matin. Bien que sa course ait vite tourné cour, il a ciblé le domaine dans lequel des progrès sont nécessaires.

"Ce week-end, on a essayé quelque chose afin de progresser, mais en course je ne me suis pas très bien senti avec la moto, je n’avais pas beaucoup de grip", souligne le pilote Yamaha, qui n'a toutefois pas eu beaucoup de temps pour évaluer son potentiel en course. "Malheureusement, je suis tombé après un tour et demi : j’ai fait une erreur au virage 4. Mais je n’étais pas assez performant, pas assez pour le championnat : nous devons être plus rapides."

"Nous devons améliorer l’adhérence à l’arrière à l'accélération. Ce n’est pas notre point fort, donc nous avons essayé différentes choses. [Samedi], je n’étais pas trop mauvais. [Dimanche] dans la matinée, j’étais déjà un peu plus en difficulté, avec des glissades et de la dégradation à l’arrière. Après, la course n’a malheureusement duré qu’un tour et demi, donc je ne connais pas vraiment mon potentiel. Mais je me sentais plus performant le week-end dernier."

Le pilote Yamaha assume une erreur personnelle pour expliquer sa chute, sans rejeter la responsabilité sur son pneu avant dur : "Quand on est arrivé au freinage du virage 4, j'étais au milieu du groupe, j'avais une moto à droite, une autre à gauche, et on est tous arrivés assez fort. Il faut que je revoie les images, mais j'ai perdu l'avant donc j'ai sûrement fait une erreur. Je ne pense pas que ça vienne de mon [choix de] pneu."

Une fois à terre, Rossi a pu remonter sur sa moto, néanmoins il a décidé d'abandonner quelques tours plus tard. "Après mon erreur, j’ai continué. J’ai fait quelques tours de plus pour comprendre le rythme, parce que nous avons un peu changé les réglages de la moto ce week-end. C’est dommage, mais c’est comme ça. Ce qui est positif, c’est que nous avons une nouvelle course le week-end prochain à Barcelone. C’est une très belle piste, que j’aime beaucoup. L’asphalte et le niveau d’adhérence seront très différents. Nous espérons être performants."