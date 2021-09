Valentino Rossi "très frustré" par sa chute en qualifs

Valentino Rossi s'est dit très frustré par la chute qui est venue troubler ses qualifications à domicile, samedi à Misano. Contraint d'en passer par la Q1 pour la neuvième fois cette saison, le pilote italien est parti à la faute alors qu'il se trouvait dans son premier run, piégé dans l'avant-dernier virage à gauche de la piste.

Repassé sur sa seconde moto pour terminer la séance, il a pu se lancer dans un double time attack mais sans parvenir à améliorer le chrono établi juste avant de tomber. Cela lui vaut l'avant-dernière place sur la grille de départ, où il devancera seulement Andrea Dovizioso qui fait cette semaine son retour à la compétition et dédie son temps à la découverte de la Yamaha.

Avant que ses qualifications connaissent ce coup d'arrêt, Rossi était déjà tombé en matinée, cette fois dans le rapide virage 13. "J'ai fait une erreur. J'étais très en difficulté sur les bosses de la partie rapide, mais je voulais malgré tout attaquer pour avoir un bon rythme et entrer dans le top 10 et j'ai fait une erreur", a-t-il admis à ce sujet.

Mais c'est surtout sa deuxième chute du jour qui a agacé le pilote. "Je suis très frustré à cause de ma chute de l'après-midi. En EL4 je n'étais pas si mal, mon rythme était assez bon en pneus usés, alors j'ai pensé que j'allais pouvoir faire un bon tour seul en Q1", a-t-il regretté. Il a mis cette glissade sur le compte d'un pneu avant piégeux sur le flanc gauche et qu'il avait fait refroidir en ralentissant dans la première partie du tour après avoir manqué le virage 4.

"Ça a été une journée très compliquée, surtout à cause de mes deux chutes", a-t-il admis. "Mon rythme s'est un peu amélioré. Dans la première séance, j'ai fait de bons temps, surtout en pneus usés, ça n'était pas trop mal. J'étais d'ailleurs optimiste de pouvoir faire de bons tours en Q1. Mais avec le pneu dur à l'avant, la situation est toujours très, très difficile et délicate, parce qu'il a un meilleur potentiel mais sur la gauche on est vraiment, vraiment sur un fil. Et malheureusement, en arrivant au virage 15, je suis encore tombé."

"Mon premier tour n'a pas été trop mauvais, parce que j’ai d'emblée fait le troisième temps, mais dans mon deuxième tour j'ai fait une petite erreur au virage 4, où j'ai élargi. Ensuite, je me suis dit : 'Je veux essayer de faire un autre tour avant de changer de pneu arrière, parce que je pense que je peux m'améliorer et j'ai assez de temps pour changer de pneu avant mon deuxième run'", a-t-il expliqué. "Je ne m'attendais pas à perdre le pneu sur la gauche comme ça parce que j'ai vraiment ralenti pour cinq secondes. Mais c'est comme ça, j'ai un peu manqué de chance. C'est dommage, parce que j'ai fait 1'32"9 dans mon premier tour et je pense que j'aurais pu faire un bon temps dans le tour suivant, puis surtout avec mon deuxième pneu."

À cinq courses de la fin de sa carrière, Valentino Rossi est aisément pointé du doigt pour ses piètres performances du moment et il entend prouver à ses détracteurs qu'il n'a pas l'intention de dérouler sans réagir jusqu'à Valence. "Ce serait un choix d'y aller à la cool jusqu'à la fin… et peut-être que ce serait même le bon choix ! [rires] Mais non, je suis là et je veux essayer de faire au mieux", a-t-il assuré. "Je pense que je dois me donner au maximum, ne rien faire de dingue mais malgré tout faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible."

"Je vais devoir partir d'une très mauvaise position sur la grille. Mais je pense que je peux être un peu plus fort que ça, alors je vais essayer de prendre un bon départ et de faire une course correcte, avec quelques dépassements", a-t-il ajouté au sujet de la course dont le départ sera donné à 14h.