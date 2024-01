Quelle version de la Ducati pour Marc Márquez en 2024 ?

Marc Márquez ne change pas seulement de moto cette année, il change également de statut. Pilote de l'équipe Honda officielle depuis ses débuts en 2013, l'Espagnol guidait son développement, la marque cherchant à satisfaire ses désirs. En quittant ce cocon pour l'équipe Gresini, Márquez va perdre tout pouvoir sur l'évolution de sa machine cette année et disposera, comme son coéquipier et frère Álex Márquez, de la version 2023 de la Ducati, dont les couleurs seront dévoilées ce samedi lors d'une cérémonie à Riccione en Italie.

Cette moto a fait ses preuves puisque c'est avec elle que Pecco Bagnaia et Jorge Martín ont joué le titre l'an passé mais la logique des choses voudrait que la nouvelle Desmosedici soit plus performante. Márquez a pourtant semblé heureux d'abandonner la responsabilité du développement, sa priorité en rejoignant Gresini étant de retrouver le plaisir perdu après plusieurs saisons difficiles sur la Honda. Le #93 devrait ainsi piloter une machine identique tout au long de l'année, même s'il sera possible qu'il reçoive certaines évolutions, notamment aérodynamiques.

Cette situation permettra à Marc Márquez de bénéficier d'une moto à la base de réglages établie pour tous les circuits, quand les pilotes alignés sur la version 2024 devront peut-être tâtonner avant de trouver la bonne voie. Et les dernières saisons ont prouvé que l'on pouvait briller avec une Ducati d'ancienne génération : Enea Bastianini puis Marco Bezzecchi ont tour à tour pris la troisième place du championnat et remporté plusieurs courses, quatre pour le premier et trois pour le second, avec des motos vieilles d'un an. Les deux Italiens ont même réussi à s'imposer une fois dans la deuxième moitié de la saison, moment où la machine plus récente est en théorie suffisamment aboutie pour avoir l'avantage.

Ducati continuera à réserver ses modèles de dernière génération à son équipe officielle, pour Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, et à son partenaire privilégié Pramac, où roulent Jorge Martín et le nouveau venu Franco Morbidelli. Comme Gresini, VR46 alignera des motos dans le millésime 2023 pour Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. L'équipe de Valentino Rossi a tenté d'obtenir un modèle plus récent pour Bezzecchi, comme Luca Marini en bénéficiait en 2021, mais n'a pas obtenu gain de cause.

KTM et Honda continueront à fournir des motos identiques à celles de l'équipe d'usine à leurs teams satellite. Cela pourrait aussi être le cas d'Aprilia avec Trackhouse, qui remplace RNF, mais la marque italienne doit encore confirmer ses plans.