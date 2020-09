Course - Morbidelli nouveau vainqueur, désastre pour Quartararo !

Le difficile choix des pneus

Avec quatre Yamaha en tête sur la grille de départ suivies de deux Pramac Ducati puis deux Suzuki et deux KTM, la hiérarchie était très fragmentée après les qualifications, dominées par Maverick Viñales.

Le choix de pneus a représenté un dilemme jusqu'au dernier moment : ainsi, après avoir initialement opté pour le mélange arrière dur, Rossi revoyait sa copie juste avant de se placer sur la grille pour finalement chausser le medium, choisissant ainsi une option différente de celle de son équipier Viñales, resté comme Morbidelli sur le composé dur pouvant prendre selon Michelin jusqu'à deux tours pour atteindre sa fenêtre de fonctionnement optimale…

Quartararo, lui, préférait aussi le medium, tandis que Dovizioso s'obligeait à prendre le risque de passer le tendre pour tenter de très vite remonter des positions dans les premières centaines de mètres de course, depuis sa neuvième position de la grille.

Les Italiens aux commandes à Misano !

Comme l'avait prévenu Rins, un bon départ était crucial pour espérer venir se placer dans le bon groupe de tête dès le début de course et éviter de se retrouver gêné par d'autres concurrents sur une piste étroite. C'est Morbidelli qui parvenait à réaliser le holeshot devant Rossi, avalant un Viñales passé troisième et un Quartararo immédiatement dépassé par Miller (medium-tendre), qui s'offrait un dépassement sur Viñales après quelques mètres. Incapable de remonter, Dovizioso conservait sa neuvième place devant Zarco et derrière la Pramac de Bagnaia. Lui aussi distancé, Pol Espargaró demeurait un distant 12e.

Installé dans le sillage de Morbidelli, Rossi ne lâchait ensuite pas son probable futur équipier dans les boucles suivantes, tandis que Viñales, quatrième et distancé par Miller, parvenait à maintenir sa position devant Quartararo, Rins et Mir dans l'attente de la délivrance du potentiel de son pneu dur.

Chute du leader du championnat du monde !

C'est dans le septième passage que Quartararo s'offrait un dépassement pour le gain de la quatrième place sur Viñales. Mais poussant trop fort dans le virage 4 du tour suivant, le Français perdait l'avant de sa Petronas et ne pouvait éviter la chute ! Parvenant à remonter sur sa monture et repartant bon dernier, le Français voyait Dovisiozo, sixième, prendre les commandes virtuelles du championnat !

Incroyablement rapide à ce stade de la course, Bagnaia (dur-tendre) se montrait désormais très agressif derrière Viñales et Mir, déterminé à vite s'emparer de la cinquième place, et dépassait successivement les deux Espagnols dans le dixième tour.

Après avoir observé de près la roue arrière de Morbidelli pendant 12 tours, Rossi commençait à avoir de plus en plus de mal à maintenir le contact et voyait son protégé grappiller une avance montant à 0''7 ; autant que sa propre avance sur Miller, chassé puis dépassé par Rins (T14). La triste histoire du dimanche se réécrivait pour Viñales, désormais septième et bien loin du rythme des leaders, condamné à surveiller derrière lui le retour de Dovizioso et Zarco.

Morbidelli irrésistible, Quartararo chute une seconde fois !

Le pneu dur de Morbidelli lui permettait de continuer à faire monter son avance méthodiquement après la mi-course. Avec 1''6 de marge sur Rossi dans le 16e passage, le match commençait à se décider de manière irrémédiable. Au 17e, l'écart était passé à 1''8, puis à 2''0 au 18e. Désormais, la préoccupation du Docteur, en quête du 200e podium de sa carrière, devenait Rins, solide troisième, seulement 0''4 derrière lui.

À neuf tours de l'arrivée, Quartararo, résigné, décidait de s'engager dans la voie des stands depuis la dernière place. Immobilisé pendant de longues dizaines de secondes, le Français reprenait toutefois la piste, toujours plus distancé avec des pneus froids... et chutait une seconde fois, éberlué, dans le virage 6. Fin du calvaire pour El Diablo.

Rossi sauve son 200e podium !

Dans le même temps, la Yamaha de Rossi se trouvait dans une position peu enviable après une petite erreur : Rins et Bagnaia avaient opéré la jonction et menaçaient son podium. Il n'en fallait pas tant pour le promu de la VR Academy, qui portait une attaque le plaçant en seconde place !

Avec 2''7 séparant Morbidelli de Bagnaia à cinq tours de l'arrivée et continuant à monter, l'attention se se portait sur l'enjeu de la sauvegarde de son podium par Rossi, menacé par les deux Suzuki. Après une première approche maladroite, Rins manquait l'occasion de passer l'Italien. Finalement en peine pour se détacher, Bagnaia demeurait lui-même dans le viseur de Rossi à trois tours de l'arrivée ! Impossible de prédire, à ce stade de la course, s'il l'on se dirigeait vers un podium 100% italien ou potentiellement deux Suzuki sur les accessits derrière Morbidelli !

Le quatuor abordait le dernier tour dans l'ordre Bagnaia-Rossi-Mir-Rins. Audacieux, Mir ne frémissait pas et réalisait un imparable dépassement sur Rossi et ruinait les espoirs de l'Italien à quelques centaines de mètres de l'arrivée ! Il faudra encore attendre pour voir une page d'histoire s'écrire avec le 200e podium de Rossi en MotoGP, lors d'une journée qui célèbre encore un nouveau vainqueur dans la catégorie en la personne de Franco Morbidelli !

GP de Saint-Marin