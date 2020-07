Vidéo - Sauvetage, remontée, chute : la folle course de Marc Márquez

A l'attaque dans le virage 4 alors qu'il se trouvait en tête du Grand Prix et tentait de faire monter un écart d'alors 0''7 sur un Maverick Viñales auteur du holeshot au départ, Márquez a failli se trouver désarçonner de manière définitive lorsque que sa Honda avait adopté un angle de 67° à grande vitesse. Capable pourtant de rester sur sa monture et traversant les graviers, le Champion du monde s'est alors lancé dans l'une des plus belles remontées vues dans l'Histoire récente, avalant avec détermination ses rivaux un à un.

Reparti le couteau entre les dents juste devant son frère Álex, il pointait ainsi déjà douzième au septième passage puis onzième au neuvième tour. Au douzième passage, le pilote Repsol Honda Team accusait un retard de huit secondes sur le commandement de la course, occupé par Fabio Quartararo, qui ne rêvait d'un tel cadeau et avait pris le meilleur sur la Yamaha factory de Maverick Viñales. Ne faisant qu'une bouchée de Rossi au dix-huitième tour, il se lançait alors depuis sa huitième position à l'assaut du duo Bagnaia/Morbidelli, qu'il dépassait une boucle plus tard, passant ainsi sixième.

Ce qui ressemblait alors à une humiliation de ses adversaires et une possible arrivée sur le podium continuait à se préciser avec le dépassement ferme de Pol Espargaro (T19) puis Andrea Dovizioso (T20). La lutte fut rendue un peu plus difficile par Miller, qui tentait de rendre la monnaie de sa pièce au Champion dans le vingtième tour, sans pouvoir néanmoins empêcher celui-ci de passer sur la troisième marche provisoire du podium.

C'est alors que Márquez semblait sur le point d'avaler Maverick Viñales et se garantir une seconde place à l'arrivée du Grand Prix, cinq secondes derrière Quartararo, que l'impensable se produisit de nouveau dans le quatrième virage : une grosse chute, dans le vingt-deuxième passage, concluait définitivement une course jusqu'alors exceptionnelle.

La violence du highside et du contact répété avec le sol ont laissé l'Espagnol secoué et visiblement touché au bras droit avant qu'il ne soit évacué sur une civière et stabilisé par une minerve vers un examen médical approfondi.