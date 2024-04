Viñales, Acosta et Márquez troublent la hiérarchie à Austin

Les hommes les plus attendus au championnat n'ont pas joué les premières places en qualifications à Austin. Le champion en titre Pecco Bagnaia ? Seulement quatrième. Le leader du championnat Jorge Martín ? Deux fois à terre. Son daupin Brad Binder ? Éliminé en Q1 ! Vendredi, Maverick Viñales était le seul à rivaliser avec Martín et il s'est retrouvé sans véritable rival pour la pole.

Pour la deuxième fois avec l'Aprilia, après Valence l'an dernier, et la 15e de sa carrière en MotoGP, Viñales a signé le meilleur temps en qualifications, repoussant toute concurrence à 0"328. Déjà impressionnant à Portimão, avec une victoire dans le sprint suivi d'un abandon en raison d'un problème sur sa moto alors qu'il filait vers la deuxième place le lendemain, Viñales fait soudain figure de favori ce week-end.

"On est très confiants", a déclaré le poleman dans le parc fermé après sa pole. "À chaque course, je me sens de plus en plus fort. J'aime beaucoup la piste d'Austin, c'est un circuit qui convient vraiment à mon pilotage. Je me sens bien aussi, j'aime les États-Unis et ça apporte un plus. Après ça, on veut faire une bonne course. La course sprint sera très dure mais on va offrir un bon spectacle."

En première ligne, Maverick Viñales sera accompagné par deux de ses compatriotes, la révélation Pedro Acosta et le vétéran Marc Márquez. Trois semaines après son premier podium, le rookie continue à impressionner en s'affirmant comme le nouveau leader du clan KTM... et ne montre aucun signe de peur avant de se confronter au sprint.

"Je suis super content", a déclaré Acosta. "Ces gars travaillent comme des fous pour arriver à ces choses. Ce week-end, pour nous il était important de voir ce que l'on pouvait faire sur un nouveau circuit, et un circuit assez difficile comme celui-ci. En tout cas, on verra dans le sprint, on a fait des changements depuis le Portugal pour se battre pour quelque chose. On va essayer."

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quant à Márquez, il était dans le coup mais pas pleinement satisfait vendredi, en raison de ses difficultés à se défaire des réflexes hérités de la Honda alors que la Ducati demande un pilotage différent. De petits progrès lui ont permis d'être le meilleur représentant de la marque italienne dans l'exercice des qualifications, même s'il n'a pu compter que sur son premier tour lancé. De quoi lui donner l'espoir de briller dans les deux courses.

"Partir en première ligne va un peu nous faciliter les choses pour avoir une chance de lutter avec les leaders", a souligné le #93. "Hier j'étais loin, aujourd'hui je suis un peu plus proche. On doit encore comprendre certaines choses que j'ai testées en EL2, on va voir si c'est mieux pour le rythme de course. Pour le moment, je me sens de mieux en mieux. J'ai progressé pendant le week-end et c'est le plus important."