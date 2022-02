Viñales met plus de temps que prévu à s’adapter à l’Aprilia

Maverick Viñales s'apprête à débuter sa toute première saison complète chez Aprilia, après avoir rejoint le constructeur en fin de saison dernière. Avec cinq courses à son actif ainsi que plusieurs tests, le pilotage de la RS-GP lui est désormais bien plus familier mais il est encore loin de tout maîtriser, la machine italienne étant très différente de la Yamaha qu'il pilotait jusque-là.

"[C'est] beaucoup plus long. Je m'attendais à me sentir mieux en montant sur la moto, mais ce n'est pas comme ça. Je dois m'adapter au moteur. C'est très différent", a-t-il déclaré. "Sincèrement, j'ai encore du travail parce que je dois m'adapter à la moto. À chaque fois que j'arrive sur une piste, il y a du nouveau. Je dois encore comprendre la moto. Je ne peux pas trop juger si j'ai des sensations idéales parce que je dois encore apprendre."

Dominateur lors du Shakedown à Sepang où les pilotes d'essais, les rookies et les deux pilotes Aprilia pouvaient rouler, il a confirmé sa position lors du premier test officiel quelques jours plus tard en finissant cinquième, à un peu plus d'un dixième seulement du meilleur temps et de son coéquipier Aleix Espargaró qui a terminé au deuxième rang. Cette première entrée en piste de la saison est plutôt encourageante, toutefois Viñales manque encore de vitesse sur un tour rapide.

"Le plus difficile pour moi, c'est de comprendre où je peux attaquer pour faire le tour rapide", a-t-il expliqué. "Avant, je pouvais attaquer différemment. Mais si je pousse de la même façon, je ne ferai pas un chrono sur l'Aprilia. Je dois faire de petits changements, ce n'est pas facile mais on y arrive. […] Parfois j'attaque au mauvais endroit et je fais une erreur. Dans le time attack, j'ai poussé au mauvais endroit. Je dois revoir ça à la baisse, surtout sur un tour. Pour le rythme [de course], c'est plus facile. Mais sur un tour, j'ai besoin d'expérience pour tirer le meilleur de la moto."

La compréhension de la RS-GP n'est pas encore totale mais les progrès se font sentir, d'autant plus que la moto 2022 semble satisfaire les deux pilotes Aprilia. "Je sens que je peux être bien meilleur avec cette moto qu'avec la précédente, donc je suis content", a souligné Viñales, qui reconnaît se sentir "beaucoup mieux" et d'ajouter : "Ce qui est important, c'est que je sens qu'on est rapides sans pousser au maximum." Pour autant, il ne se voit pas aux avant-postes dans l’immédiat : "On a beaucoup travaillé depuis l'an dernier mais le chemin reste long. On avance étape par étape."

L’Espagnol a toute la confiance de son équipe et pourra compter sur le test qui se tiendra en Indonésie ce week-end pour lui offrir de nouvelles heures de roulage avant le lancement officiel de la saison dans trois semaines : "J'espère que je serai prêt au Qatar. Sinon [ça sera] au maximum à Jerez. Je comprendrai la moto."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud