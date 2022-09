Aucun regret pour Viñales : "Aujourd'hui c'était troisième"

Avec trois podiums en quatre courses, Maverick Viñales est en train de doucement affirmer son retour aux avant-postes. L'Espagnol a lutté une partie du GP de Saint-Marin pour la victoire et a finalement dû se contenter de la troisième place, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini ayant créé un écart suffisamment grand devant lui.

Peu importe, c'est la satisfaction qui régnait à l'arrivée, après un Grand Prix "fantastique". "Les six dernières courses se sont très bien passées. J'ai eu un peu de mal lors de certaines d'entre elles mais c'est incroyable de décrocher ces résultats, d'avoir une bonne régularité et de faire ces performances", a expliqué Viñales au site officiel.

Parti quatrième sur la grille, il est parvenu à maintenir sa position dans le premier virage, et a très vite pris la troisième place à la suite de la chute de Jack Miller en tête. Passé deuxième dès le troisième tour de course, il a alors tenté de trouver une ouverture sur Bagnaia, en vain.

"J'ai essayé au début, j'avais en tête la course de 2020 où j'avais bien mis la pression à Pecco et il avait commis une erreur. J'ai essayé aujourd'hui mais il a progressé [rires] donc il n'a pas fait la moindre petite erreur qui m'aurait permis de glisser ma moto. Je me suis senti très bien en course, même en milieu de course. Mais quand Enea m'a doublé j'ai commencé à avoir un peu de mal et je me suis dit 'Ok, aujourd'hui Maverick c'est troisième'", a-t-il ajouté.

N'ayant eu "aucune possibilité" de passer le pilote Ducati officiel, il a vu Bastianini le doubler et s'est ainsi contenté de son sort, en étant très lucide sur les soucis qu'il a rencontrés, entre mauvaise stratégie et perte d'adhérence : "Ce qu'il s'est passé c'est qu'ils avaient quelque chose en plus."

Maverick Viñales à la poursuite d'Enea Bastianini et Pecco Bagnaia

"Au début ils avaient un peu de mal donc j'aurais peut-être dû faire une autre stratégie : attendre au début et attaquer à la fin car ça fait deux ou trois courses que je finis avec un peu de problèmes. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Je suis assis là !" s'est-il exclamé en montrant son siège en conférence de presse après le podium.

"À la fin de la course, j'ai commencé à perdre un peu de grip à l'arrière. C'est une chose qui m'est déjà arrivée à Assen et à Silverstone mais c'est ce que je dis : on a besoin de travailler. On est sur le podium, on est réguliers parce qu'on a très bien travaillé en début de saison donc on ne va pas s'arrêter, on va continuer à travailler et ça va venir. Je suis certain que la victoire va arriver et c'est la voie à suivre donc je suis très content."

La victoire, le #12 y songe de plus en plus et espérait pouvoir l'obtenir sur ce tracé. Si cela n'a pas été pour cette fois-ci, il a tenu à souligner tout le chemin parcouru depuis son départ fracassant de chez Yamaha en milieu de saison l'année dernière et ses débuts timides sur l'Aprilia, sur ce même circuit.

"[Avec le recul, je me dirais] 'Tu l'as fait mon gars !' [rires] Je réalise que j'ai accompli les attentes du projet mais on ne s'arrête pas là, ce n'est que le début. C'est le moment de se sentir mieux sur la moto et d'adapter la moto un peu mieux à mon style de pilotage et on va commencer à être forts. J’ai confiance."