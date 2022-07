Viñales prêt à confirmer son podium s'il progresse en qualifs

Voilà près d'un an que Maverick Viñales attendait d'être rassuré et conforté dans la justesse de la voie qu'il a prise. À l'instar du reste de la vingtaine de pilotes qui composent la catégorie reine, l'Espagnol a jusqu'ici dédié la majeure partie de sa vie à la poursuite d'un rêve un peu fou, celui de devenir Champion du monde dans la catégorie reine des courses moto. Déjà sacré aux échelons inférieurs, il ne doute pas être fait pour cela, pourtant l'échec de son union avec Yamaha a pu faire vaciller ses certitudes.

Lui que l'on disait promis à un succès immédiat et absolu avec la marque d'Iwata, n'aura finalement jamais été plus loin que quelques victoires en course, sans parvenir à s'imposer comme le solide candidat au titre que recherchait le constructeur pour écrire de nouvelles pages de son histoire après les chapitres Rossi et Lorenzo. Pire, le mariage a fini par voler en éclat dans un pic de tension rarement observé, surtout à l'ère actuelle, et Maverick Viñales a pris un autre chemin au beau milieu de la saison 2021. Une cassure radicale, mais visiblement nécessaire même s'il entamait tout juste un contrat biennal.

Mentalement, il a très vite repris de l'air, accueilli à bras ouverts chez Aprilia où un Aleix Espargaró reconnu comme capitaine du programme a joué de son influence pour que soit reformé le duo qui était le leur en 2015 et 2016 chez Suzuki. Sportivement, par contre, Viñales avait besoin d'un peu de temps. Il lui fallait s'habituer à la RS-GP autant qu'à un nouvel encadrement technique et aux méthodes de travail d'un constructeur européen, un vaste programme.

Si la seconde partie du championnat 2021 avait pour vocation de lui faire découvrir son nouvel environnement, 2022 devait permettre d'arriver aux résultats. De semaine en semaine, Viñales a mené cette quête de dixièmes puis de centièmes qui devaient le rapprocher de son coéquipier, référence logique pour lui, et des avant-postes. Impatient et compétiteur, il n'a pu s'empêcher de dévoiler le délai qu'il s'était personnellement fixé, attendant des résultats dès Jerez. C'était sans compter sur quelques aléas qui allaient retarder ses plans, mais à Assen, enfin, une première récompense est arrivée avec une troisième place.

Ce premier podium, obtenu symboliquement un an après le dernier qu'il avait décroché avec Yamaha, Maverick Viñales n'a qu'une envie à présent, lui donner une suite. "Je sais que notre potentiel est très élevé", assurait-il sitôt la course néerlandaise terminée, affichant une confiance reboostée, déjà tourné vers l'étape suivante. "La route est longue et maintenant on va aller à Silverstone, Misano… Beaucoup de pistes sur lesquelles je suis très rapide et où je vais essayer de me battre pour la victoire."

"Ça n'est pas facile parce qu'il y a plusieurs pilotes qui sont très, très forts et qui ont un niveau très élevé, mais on se rapproche petit à petit", observait-il alors. "Je vais me pousser très fort chaque jour et faire en sorte d'être encore plus fort. Ça n'est pas facile parce qu'actuellement la concurrence est très relevée en MotoGP, mais je sais ce dont je suis capable, donc je vais pousser, encore et toujours, et on verra où je me situe à la dernière course de l'année."

C'est la seule chose à faire, essayer de partir devant et ensuite essayer de gérer les pneus. Je suis prêt ! Maverick Viñales

Après cette troisième place obtenue alors qu'il partait 11e, Viñales sait pertinemment dans quel domaine creuser afin de poursuivre sa progression. "Je sens que j'ai le potentiel pour être devant, mais il faut qu'on améliore les qualifs. Certes, sur ces dernières courses j'ai fait de super premiers tours et j'ai été rapidement à l'avant, mais je sens que mon potentiel pourrait être beaucoup plus élevé si je partais de la première ou de la deuxième ligne."

"Quand je fais les qualifs, pour une raison quelconque je n'arrive pas à tirer le maximum de la moto. Particulièrement quand j'ai un pneu arrière neuf : ça pousse sur l'avant de la moto et je n'arrive pas à refermer les virages, donc je suis très lent en milieu de virage et je perds du temps. J'arrive plus ou moins à faire les mêmes chronos avec des pneus neufs et usés, ce qui est un bon signe car on est forts en course, mais il faut qu'on adapte aussi la moto sur un tour."

Cette difficulté a également été identifiée chez Aprilia. "Son style de pilotage a besoin d'une façon très spécifique de tourner, donc quand il met un pneu neuf à l'arrière il souffre un petit peu car il ne peut pas aborder le virage de la même façon", a ainsi expliqué Paolo Bonora, directeur de course. Le constat est donc fait, place maintenant à la recherche de solutions.

Le pilote, lui, trépigne... "Notre principal objectif dans la deuxième partie de la saison est d'améliorer les qualifs, parce qu'en rythme on est assez forts. C'est la seule chose à faire, essayer de partir devant et ensuite essayer de gérer les pneus. Je suis prêt !" affirmait-il en quittant les Pays-Bas.

Maverick Viñales

"Depuis Montmeló, on a un peu changé notre méthode de travail. On essaye d'être à chaque fois en Q2, et cela paye", observait le pilote espagnol, désormais convaincu qu'il n'a plus vraiment de limites. "Ce que j'ai appris cette année avec l'Aprilia, c'est que je peux également être bon sur des pistes où j'avais des difficultés les années précédentes. Je suis notamment impatient d'être en Autriche, tout comme je l'étais pour le Sachsenring. J'ai le sentiment que je peux être rapide sur toutes les pistes."

Un passage riche d'enseignements

Passé de top pilote à apprenti, Viñales a connu ces derniers mois des expériences nouvelles pour lui, et la meilleure façon de traverser cette phase était sans doute de s'y plier dans une démarche constructive. "C'est aux avant-postes que je me sens plus à l'aise !" prévenait-il en riant à l'entame du week-end d'Assen. "Mais j'ai beaucoup appris durant ces courses où j'ai eu du mal", ajoutait-il, conscient d'avoir réussi à puiser des enseignements formateurs pour lui.

"Je n'étais pas habitué à partir derrière, normalement je partais devant car je me battais aux avant-postes. Mais quand je me suis retrouvé 20e, 24e, 19e, 18e, j'ai appris comment me battre. Ces courses ont été bonnes parce que je mettais tout ce que j'apprenais dans les premiers tours. En tant que pilote, je n'aime pas être derrière mais j'ai beaucoup appris, et ça m'a fait devenir un meilleur pilote pour l'avenir."

"J'ai trouvé le timing pour dépasser, même si je n'ai pas la place", décrivait-il. "C'est un processus d'apprentissage mental car, par le passé, je n'étais peut-être pas capable d'entrer dans le premier virage et de penser 'OK, je vais là, là, là'. Normalement, je partais premier, deuxième ou troisième et quand on arrive, on prend le virage et voilà. Mais maintenant, avant la course, je regarde beaucoup de départs et je me dis que je devrai passer à tel endroit pour doubler. Ces départs sont de l'apprentissage."

L'expérience aura donc été enrichissante, mais cela ne fait aucun doute pour le pilote espagnol : maintenant qu'il a retrouvé la voie du podium, il compte bien reprendre ses habitudes aux avant-postes et devra pour cela mettre toutes les chances de son côté en se qualifiant mieux.

Avec Willy Zinck et Charlotte Guerdoux

