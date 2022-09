Viñales estime la victoire proche à Misano, même avec la pluie

Maverick Viñales a une nouvelle fois démontré ses progrès au guidon de la RS-GP en se plaçant dans le top 5 lors de chacune des séances d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin. Avec l'arrivée de la pluie en qualifications et les conditions mixtes qu'elle a engendrées, l'Espagnol a reconnu que, s'il a eu "très peur" d'y aller au début, il a finalement attaqué et a décroché un solide résultat.

Cinquième sous le drapeau à damier, il bénéficie de la pénalité de Pecco Bagnaia et gagnera ainsi une place sur la grille de départ. Si la première ligne lui tendait les bras, il a affirmé préférer sa quatrième position à une éventuelle troisième place, estimant être plus avantagé pour le premier freinage.

Au vu de sa progression et des deux podiums qu'il a récemment décrochés à Assen et à Silverstone, la possibilité de s'imposer pour la première fois avec Aprilia est forcément à nouveau présente dans son esprit après ces bonnes qualifications. Malgré un risque élevé de pluie, le pilote espagnol ne perd pas de vue son but.

"L'objectif est de gagner une course. Ce n'est pas simple car tout le monde est très rapide mais on va essayer et pousser pour ça. À chaque course, je sens que ça se rapproche", a-t-il expliqué au site officiel. "On a l'opportunité et le potentiel de se battre pour la victoire."

"Je ne suis pas inquiet, j'espère que ça sera soit sec, soit mouillé, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais si c'est mixte, on devra s'adapter. Je suis normalement rapide dans ces conditions, je ferme les yeux et j'y vais !" a-t-il poursuivi lors de son debriefing avec les médias. "Si c'est mouillé, ça sera pareil pour tout le monde. On attaquera, on gagnera en confiance. Je pense que notre moto n'est pas mal sur le mouillé. Si on a un bon feeling, on aura bien évidemment une opportunité pour essayer de gagner."

L'atout d'une RS-GP très stable

Maverick Viñales

Si Viñales se montre aussi confiant et serein, c'est parce qu'il estime qu'Aprilia a effectué un travail "fantastique" lui permettant d'être compétitif dans toutes les situations. "La moto répond très bien quand la piste n'a pas de grip ou que c'est changeant, comme entre le matin et l'après-midi. La moto ne change pas, je peux piloter de la même façon et c'est quelque chose de super car je peux être plus précis en piste, je peux travailler durant les week-ends. Je peux attaquer tout au long de la course, j'adore ça", a-t-il détaillé.

Le #12 reste toutefois prudent, estimant qu'il lui reste encore des détails à peaufiner lors du warm-up, et que ses adversaires se révéleront bien évidemment coriaces. Pas de quoi l'effrayer néanmoins, et il se sent prêt à rouler en tête de la course s'il en a l'occasion, qu'il pleuve ou non. "Si je mène, j'imprimerai un rythme rapide et on verra si quelqu'un peut me doubler", a-t-il lancé.

S'il devait se retrouver derrière des Ducati, ce qui s'annonce probable au vu du nombre de machines rouges aux avant-postes, Viñales a d'ores et déjà prévenu qu'il essayera de les doubler de toutes les manières possibles, ou bien de prendre exemple sur elles si la situation se révèle délicate. "Je vais essayer partout ! [rires] Je pense que je suis rapide en ligne droite, j'ai une bonne vitesse de pointe. Dans le virage 13 ou en sortie du 3, je suis aussi rapide. Il y a beaucoup d'endroits où je peux attaquer", a-t-il assuré.

"Si c'est une courge flag-to-flag, je suivrai Jack [Miller]. Tout ce qu'il fera, je le ferai, pas de doute. Avant je suivais Márquez mais maintenant je suis Jack ! [rires] S'il fait quelque chose, je le fais. Je tomberai peut-être au virage d'après, je ne sais pas. Jack, vous savez... [rires] Je suivrai sa stratégie car il est normalement assez excellent pour choisir quand mettre les slicks."