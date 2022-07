Viñales, seul pilote à avoir évité la chute cette saison

La Dorna comptabilise chaque chute en MotoGP, afin d'établir des statistiques précises. Au cours des 11 premières courses de la saison, le promoteur en a totalisé 186 dans la catégorie reine et sans surprise, c'est un débutant qui a commis le plus de bévues, Marco Bezzecchi : le leader du classement des rookies est tombé 15 fois depuis qu'il a rejoint le MotoGP.

Enea Bastianini et Jorge Martín, candidats à la place libre chez Ducati pour 2023, sont coutumiers des erreurs, avec 14 chutes pour le premier et 11 pour le second. Álex Márquez en compte de son côté 12. En course, Martín est le pilote qui a connu le plus de résultats blancs à cause de chutes, cinq, mais l'un de ces abandons a été provoqué par une erreur de Pecco Bagnaia au Qatar.

Le pilote Ducati n'est tombé que huit fois cette année, mais quatre fois en course, ce qui lui coûte cher au championnat. Bagnaia a lui aussi été victime d'un accrochage, quand Takaaki Nakagami a provoqué l'accident du départ à Barcelone, dont Álex Rins a également fait les frais. L'Espagnol ne totalise de son côté que cinq chutes mais quatre d'entre elles sont survenues en course.

Marc Márquez est le cinquième pilote qui a le plus souvent fini à terre en 2022, à dix reprises, alors qu'il n'a pris le départ que six des 11 Grands Prix disputés. Le sextuple Champion de la catégorie a d'ailleurs dû manquer deux épreuves en raison de sa lourde chute au cours du warm-up du Grand Prix d'Indonésie, qui a provoqué un nouvel épisode de diplopie.

La moitié des erreurs de Márquez cette année se sont concentrées sur le week-end de Mandalika, avec cinq chutes en six séances disputées. Il a en a connu deux de plus en un seul tour en Essais Libres 2 à Jerez.

Le #93 n'est pas le seul pilote à avoir dû déclarer forfait à cause de blessures dans des week-ends de course. Raul Fernández n'a pas disputé le GP d'Espagne après une chute à Portimão une semaine plus tôt et Álex Rins a renoncé au Sachsenring en raison d'un poignet cassé dans l'accident du départ à Barcelone.

Pol Espargaró a déclaré forfait aux Pays-Bas, subissant encore les effets d'une chute au Sachsenring le week-end précédent, et où il avait pu prendre part à la course. Le #44 est l'un des six pilotes étant tombé au moins dix fois dans cette demi-saison, dont deux en EL1 en Allemagne, à quelques minutes d'intervale, le concernant.

Quartararo chute peu, Viñales jamais !

À l'opposé, Fabio Quartararo est l'un des six pilotes parti à la faute à seulement cinq reprises. Le Champion du monde n'était tombé que deux fois avant la dernière course à Assen, marquée par une première erreur en début d'épreuve quand il a emporté Aleix Espargaró hors piste, ce qui lui vaudra un long-lap à Silverstone qui agace Yamaha, et une seconde avec une moto endommagée.

Miguel Oliveira a également été rarement piégé depuis le début de la saison, ne finissant à terre qu'en quatre occasions, tandis que l'on retrouve logiquement des pilotes engagés en wild-card et donc rarement présents, comme Lorenzo Savadori et Michele Pirro, dans les dernières places de ce classement. Parmi les titulaires, les moins prompts aux fautes sont Andrea Dovizioso, tombé une seule fois, et Maverick Viñales, unique pilote du plateau à être tout le temps resté sur sa moto.

Dans les autres catégories, le peu convoité record de chutes revient à Elia Bartolini, au sol 15 fois en Moto3. En Moto2, les Britanniques Jake Dixon et Sam Lowes sont tombées à 12 reprises. Sur l'ensemble des trois catégories, 612 chutes ont été comptabilisées, dont 106 à Portimão, week-end perturbé par la pluie, et 87 au Mans, où le niveau d'adhérence était piégeur le premier jour.

Les chutes depuis le début de la saison 2022 (jusqu'au GP des Pays-Bas) :