Viñales dans l'incompréhension après une fin de course très lente

C'est la déception qui prime chez Aprilia après la course de Phillip Island, une épreuve que l'équipe attendait pourtant avec des ambitions élevées. Les essais avaient confirmé que la RS-GP se trouvait bien plus à l'aise sur le circuit australien qu'elle ne l'avait été ces dernières semaines au Japon et en Thaïlande, cependant le résultat final de la course s'est révélé très éloigné des attentes.

Si Aleix Espargaró est apparu agacé après avoir perdu de précieux points dans l'optique du championnat, lui qui reste mathématiquement en lice pour le titre, son coéquipier Maverick Viñales était, lui, particulièrement abattu dimanche après-midi, lors de sa rencontre avec les médias.

Le pilote de Roses a en effet subi une contre-performance très nette pour finalement se classer 17e à 22"1 du vainqueur. Ce qui l'interpelle surtout, c'est sa lenteur au regard du rythme qu'il avait été capable d'afficher la veille pendant les Essais Libres 4, dont il avait signé le meilleur temps. "Ce résultat est difficile à encaisser", a admis Viñales, dépité.

Qualifié 12e après avoir rencontré des difficultés pendant la Q2, le pilote Aprilia restait très optimiste pour la course compte tenu de ses bonnes sensations et d'un rythme prometteur. Il n'a toutefois pas pu sortir du cœur du peloton, figurant au mieux en neuvième position durant quelques tours, avant de rétrograder.

Durant la première moitié de la course, sa vitesse est pourtant restée parfaitement acceptable, souvent comparable à celle des leaders alors que l'épreuve s'est courue sur un rythme lent afin de garantir la bonne tenue des pneus pour 27 tours. Leader du troisième groupe (les deux premiers allaient ensuite se rejoindre) jusqu'à la remontée d'Enea Bastianini puis de Johann Zarco, Viñales a cependant nettement marqué le pas à dix tours de l'arrivée après avoir jusqu'alors tourné en 1'30.

Devenu l'un des pilotes les plus lents en piste, il a été passé en l'espace de sept tours par Pol Espargaró, Cal Crutchlow, Darryn Binder, Miguel Oliveira, Remy Gardner et enfin Raúl Fernández jusqu'à ce que son calvaire se termine à la 17e place.

"J'ai tourné en 1'31, 1'32 et j'ai fini en 1'34. J'ai terminé en étant plus lent que les pilotes Moto2. Je n'arrive pas à y croire… Désolé", lâchait-il devant les journalistes dimanche après-midi. "On ne sait pas ce qui s'est passé. On a regardé les données, la moto est la même, tout est pareil et j'ai tourné trois secondes plus lentement. Franchement, je ne sais pas quoi dire."

"Si vous m'aviez demandé où j'allais terminer après les EL4, je vous aurais dit sur le podium parce qu'en rythme de course j'arrivais à atteindre 1'28. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Pour moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas", a-t-il estimé. Refusant toute critique ciblée, il s'est contenté de préciser auprès du site officiel avoir connu "une grosse baisse du pneu" et souhaiter obtenir des explications, lui qui avait opté pour une monte medium-hard.

"Je n'arrivais tout simplement pas à faire les temps, alors il faut qu'on comprenne cela. On regarde les données, on découvre pourquoi et il faut qu'on résolve ça à Sepang", a-t-il ajouté. "Ça n'est pas le niveau auquel on doit être alors il faut qu'on apprenne et qu'on aille de l'avant."

Lire aussi : Márquez a fait un pari gagnant contre l'avis de son équipe