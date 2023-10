Viñales intéressé par Honda ? "J'ai un contrat, mais je ne sais pas"

La place libérée par Marc Márquez chez Repsol Honda suscite nombre de convoitises, en dépit du fait d’être connue pour être une position difficile à plus d'un titre. Alberto Puig l'assure, Honda n'a pas encore pris à bras le corps la question sensible de ce remplacement, mais il y a désormais urgence puisque la saison 2024 s'ouvrira dès le 28 novembre avec le premier test officiel.

Le départ du champion espagnol va-t-il entraîner un jeu de dominos en interne chez Honda, ou le simple recrutement d'un pilote venu de l'extérieur pour remplacer celui qui depuis onze ans est le leader du programme ? On peut aussi imaginer voir le constructeur se réorganiser en deux temps, avec un line-up mis en place au pied levé pour la saison prochaine, avant de profiter de l'échéance de nombreux contrats en 2024 pour remettre à plat la formation des deux équipes du groupe à l'horizon 2025.

En ce sens, le nom de Maverick Viñales a fait partie de ceux qui ont circulé ces derniers jours, avec des spéculations sur son avenir chez Aprilia, à court terme − bien qu'il ait actuellement en poche un contrat pour 2024 − ou à l'échéance 2025. "Je pense que c'est un scénario dans lequel tous les pilotes aimeraient être", sourit le pilote espagnol lorsque le site officiel du MotoGP évoque ces rumeurs avec lui.

"Je sais que Honda est une équipe incroyable", poursuit le pilote de Roses, qui a rejoint Aprilia en 2021. "Mais à l'heure actuelle, mon esprit est ici. J'ai six courses devant moi, je veux progresser, finir la saison sur une très bonne note. C'est l'objectif."

À nouveau questionné lors de son point presse à la veille des premiers essais du GP d'Indonésie, Viñales s'est encore bien gardé d'écarter toute option : "Pour le moment, je n'ai rien entendu, mais il est toujours bon d'être ouvert, d'écouter et de comprendre. Mon compromis à l'heure actuelle est d'être à 100% avec Aprilia, il reste six courses et mon objectif est de livrer une très bonne performance dans la dernière partie de la saison."

Lorsqu'il lui est demandé s'il n'y pas autre chose qu'Aprilia à imaginer pour lui l'année prochaine, l'Espagnol sourit : "Pour l'avenir, on verra !" Et de préciser en revenant sur 2024 : "J'ai un contrat, mais je ne sais pas. Dans ce milieu, on ne sait jamais rien. L'important est de se concentrer sur demain."

Fabio Di Giannantonio sait qu'il n'a plus qu'une option pour rester en MotoGP en 2024.

Beaucoup moins affirmatif qu'un Miguel Oliveira, donc, que l'on dit pourtant être la cible préférée de Honda, Maverick Viñales entretient le flou. D'autres n'ont pas peur d'ouvertement afficher leur intérêt pour le guidon libéré, à commencer par Johann Zarco, qui dispose déjà d'un accord avec Honda et espère passer de l'échelon LCR à celui de Repsol.

Et puis il y a celui qui est pour l’heure l’un des grands perdants du jeu de chaises musicales qui s’établit sur la grille MotoGP : Fabio Di Giannantonio croit encore dur comme fer à la possibilité de récolter un guidon au nom prestigieux maintenant qu'il sait de manière officielle qu’il ne conservera pas la Ducati du team Gresini la saison prochaine.

Di Giannantonio rêve d'une "option extraordinaire"

Les deux frères Márquez étant destinés à se retrouver au sein de l’équipe familiale propulsée par Ducati, voici le jeune Italien poussé vers la porte de sortie de l’équipe, et possiblement, du plateau MotoGP. À moins qu'un alignement des astres positif si Johann Zarco venait à hériter du guidon factory et à libérer la Honda du team LCR.

C'est en tout cas la seule option que reste à Di Giannantonio, qui admet volontiers ne pas avoir pour l’instant reçu d’offre. "Il est certain que mon équipe travaille sur mon futur et nous essayons de comprendre quelles sont les meilleures options pour l’an prochain", confesse-t-il. "Il y a des options en MotoGP et nous essayons de trouver une place en MotoGP pour l’an prochain. C’est l’objectif principal."

"Actuellement, Honda est l’un de ces endroits", confirme celui qui est actuellement 16e du championnat derrière un certain… Marc Márquez. "C’est l’une des équipes les plus historique et iconiques en MotoGP. Il est certain que ce serait une option extraordinaire pour moi, et même si la moto n’est pas à 100% et qu’ils souffrent un peu, Honda est un immense constructeur. Je pense qu’ils ont les compétences et les instruments pour progresser et il est certain qu'ils vont redevenir plus forts que cela. Alors pourquoi ne pas être le gars sur ce projet et faire quelque chose de chouette ensemble ? Il est certain que c’est quelque chose dont je serais fier."

"Honnêtement, en MotoGP, il faut faire ses preuves à chaque fois que vous allez en piste, à chaque séance. Ce n’est pas maintenant que j’ai quelque chose de plus à prouver", ajoute-t-il. "Je montre déjà que je fais du bon travail et que je réalise de gros progrès… Peut-être que pour vous, c’est nouveau, c'est la nouvelle du moment, mais je connais cette situation depuis longtemps. Cela ne me met pas plus de pression, et par ailleurs, j’aime la pression ! Quand il y a plus de pression, il y a plus de Diggia, donc on verra ! [rires]"

Si Miguel Oliveira et Johann Zarco semblent sur le papier mieux armés pour tirer les marrons du feu, l’Italien veut croire en sa chance et estime que ses performances 2023 parlent pour elles.

"Le but est d'être en MotoGP", insiste-t-il auprès du site officiel du MotoGP, en s’autorisant même à rêver à voix haute à la Honda officielle… "L’équipe d’usine Honda a un guidon, et c’est une bonne position. C'est l'une des équipes les plus iconiques et historiques du MotoGP. Ce pourrait donc être une bonne opportunité pour moi. Et puis, Honda est une si grande équipe que je pense qu’ils ne vont pas rester si longtemps dans cette mauvaise période. Ils vont revenir. Alors pourquoi ne pas être la personne avec cette moto ?"