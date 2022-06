Viñales et Márquez stoppés par un holeshot device bloqué

S'ils ont vécu une course complètement différente au Sachsenring, Maverick Viñales et Álex Márquez ont connu le même abandon, sur un problème technique lié à leur variateur de hauteur. Installé sur les motos afin de les abaisser, ce système de "holeshot device" permet de ne pas partir en wheelie et de gagner en adhérence en ligne droite et à la sortie de certains virages.

Souvent pointé du doigt comme étant l'innovation de trop sur des machines déjà remplies de technologie, le procédé sera limité à l'avant à partir de 2023 afin de limiter les coûts et la course au développement, mais sera toujours utilisé à l'arrière et au départ.

Ce n'est pas la première fois qu'un souci de ce genre se produit, et il a particulièrement pénalisé Viñales, qui réalisait sa meilleure course avec Aprilia. Il se trouvait en effet en quatrième position et était en mesure de se battre pour le podium face à son coéquipier Aleix Espargaró, lorsqu'il a senti que sa RS-GP commençait à réagir de façon étrange. Après deux tours à tenter de désactiver son variateur arrière, sans résultat, il a été contraint de rentrer aux stands à 11 tours de l'arrivée.

"J'étais à un dixième d'Aleix, j'allais attaquer et j'ai commencé à sentir que la moto était un peu basse, avec du chattering, et je ne comprenais pas. Et ensuite, boum, c'était bloqué. J'ai senti que mon pied était par terre donc j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai cru que j'avais un pneu à plat parce que j'ai manqué de faire un highside mais j'ai regardé et les pneus étaient parfaits donc j'ai compris que c'était le device", a-t-il expliqué.

"J'ai essayé de rester en piste mais c'était très difficile. Il est resté bloqué et ne s'est jamais remis, j'espérais, j'ai essayé de le débloquer car il est manuel mais il ne s'est jamais désactivé. Je pense honnêtement que c'était plus dangereux de rester en piste [alors j'ai] abandonné."

Pour l'heure, l'origine du souci est inconnue, mais l'Espagnol n'a affiché aucune frustration et a "déjà oublié" cet abandon. Se voyant en réel progrès et enfin en mesure de se battre aux avant-postes, il confirme enfin en course sa courbe d'amélioration en s'élançant de plus près sur la grille grâce à de meilleurs qualifications et est déjà focalisé sur le prochain Grand Prix, qui se tiendra dès le week-end prochain à Assen.

Márquez bloqué dès le départ

Álex Márquez au GP d'Allemagne

La course a été bien moins positive pour Álex Márquez, qui a été victime du même problème que Viñales mais dès le premier tour. Dans l'impossibilité de désactiver son variateur de hauteur, le pilote Honda a lutté pour le top 15 pendant six tours avant de se résoudre à rentrer aux stands. Comme pour son compatriote, l'origine du problème n'a pas encore été identifiée.

"J'ai eu un problème technique avec le variateur arrière. Il restait abaissé, il était impossible de lui faire reprendre sa place et d'avoir la moto dans sa position normale. Ça a été comme ça dès le premier virage du premier tour, il m'était donc impossible de me battre. J'ai juste essayé de régler cela manuellement mais c'était impossible, alors j'ai abandonné", a-t-il expliqué au site officiel.

"C'est dommage parce que je pense qu'on a eu un bon rythme tout le week-end et, en tant que pilote, on travaille beaucoup pendant le week-end. Mais les problèmes techniques, c'est quelque chose qui peut arriver en course. Malheureusement, cette fois ça nous est arrivé et il faut qu'on règle ça pour l'avenir."

Avec Léna Buffa