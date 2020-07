Viñales gonflé à bloc : "Prendre la tête et imprimer mon rythme"

Ce roulage de mercredi était destiné à permettre aux équipes et pilotes de retrouver leurs marques après une étrange période de repos forcé. Il s'est révélé productif pour le pilote Yamaha, qui apparaît gonflé à bloc. "À 100% en mode course et pleinement motivé pour se battre comme l'un des candidats au sommet", annonce Yamaha, Maverick Viñales dégage une impression certaine de sérénité à l'abord du week-end andalou.

"Je suis confiant", sourit l'Espagnol. "La moto fonctionne très bien et les sensations sont spéciales avec l'équipe. La chaleur était très élevée [mercredi en tests] et la moto a très bien fonctionné alors que normalement on a un peu plus de mal. Le grip offert par la moto était fantastique et je n'ai eu aucun souci. Je suis plutôt content et confiant pour le week-end."

Viñales se remémore une bonne course 2019 qui l'avait mené sur la troisième marche du podium, après avoir franchi la ligne à 2''4 du vainqueur Marc Márquez, mais pense disposer de meilleures armes cette saison. "Je dois dire qu'ici, la moto de l'année dernière fonctionnait très bien, parce que le turn in était très bon. Cependant, cette année, je peux attaquer les virages différemment et surtout freiner très fort, ce qui me donnera un petit avantage si je dois dépasser. Quoi qu'il en soit, on a encore du temps pour travailler et voir si l'on arrive à faire un peu mieux tourner la moto et pour chercher à faire de meilleurs chronos."

Objectif première ligne et filer en tête

Il n'y aura pas de fans dans les gradins habituellement pleins à craquer pour le soutenir, mais qu'importe, Viñales a bien l'intention de faire parler la poudre sur ce rendez-vous toujours extrêmement populaire dans le cœur des fans de MotoGP. Le podium de l'an dernier demeurait son seul top 3 sur ce tracé depuis sa victoire de 2013, en Moto3, mais cette fois, Yamaha semble se présenter dans une solide position pour tenter de jouer la victoire d'emblée.

"Il nous faut faire attention à tous les pilotes", tempère Viñales, qui refuse de chausser les bottines de favori, sans néanmoins masquer ses ambitions. "Je me concentre sur moi-même et veux tirer le maximum de la moto à chaque tour. Pour moi, le plus important est de me qualifier en première ligne, d'essayer de prendre la tête de la course au premier virage et d'imprimer mon rythme. C'est la meilleure manière de courir avec cette moto et c'est ce que nous avons besoin de faire : c'est l'objectif."

"Je veux imposer mon rythme car je me sens très à l'aise quand je suis en tête. C'est l'idée... Après, tout peut arriver, mais notre mentalité est que l'on peut y arriver et nous sommes très optimistes pour la course. Après on verra, un week-end peut bien ou mal se passer, on doit en tirer le maximum et piloter à notre maximum tout le temps."

Un leader plus installé chez lui ?

La détente de Viñales semble aussi provenir de la place que l'Espagnol sait désormais avoir gagnée au sein de l'équipe factory, alors que Valentino Rossi est sur le départ vers le team satellite Petronas. Dans sa position de leader de l'équipe, l'Espagnol irradie de confiance.

"Pour être honnête, je suis très heureux ! Je sens de l'harmonie et l'ambiance dans l'équipe permet de travailler encore plus dur et d'avoir de nouvelles idées. Nous travaillons avec beaucoup de calme, les résultats sont là. Les tours viennent facilement et j'ai un bon feeling. Je suis très heureux de la manière dont nous avons fait progresser l'équipe l'an dernier, et aussi de ce que je suis devenu au sein de celle-ci."

"Mon comportement au sein de l'équipe est bien meilleur et toute l'équipe a beaucoup progressé en seulement un an. Je suis vraiment heureux de débuter cette saison et ce que j'ai ressenti, c'est que je reprends la moto là où je l'avais laissée au Qatar, à un bon niveau, et j'ai hâte de rouler ces prochains jours."