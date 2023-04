Viñales en osmose avec l'Aprilia : "Tout est plus facile"

Maverick Viñales a réussi son entame de saison. Cinquième de la course sprint, l'Espagnol a été le seul à tenir le rythme de Pecco Bagnaia dans la course principale à Portimão, pour se classer à une deuxième place qu'il occupe également au championnat. Ces résultats semblent être le fruit d'un équilibre enfin trouvé entre le pilote et son Aprilia.

Plus d'un an après son arrivée dans l'équipe italienne, Viñales a pris ses marques sur une machine très différente de celles qu'il avaient connues chez Suzuki puis Yamaha, et se sent désormais parfaitement intégré dans son environnement.

"En fait, je pense que le plus gros changement vient du groupe", a confié Viñales jeudi en Argentine. "On travaille bien, je me sens très performant. Les réglages semblent convenir beaucoup mieux à mon style de pilotage, surtout en entrée de courbe. Je peux freiner tard, ce qui est très important pour doubler et se défendre des autres. Je sens que c'est plus fluide sur la moto. C'est bien, parce que ça me manquait l'an dernier, et [pourtant] j'ai eu quelques occasions de victoire. Cette année, on donnera tout à chaque journée."

LIRE AUSSI - La confiance enfin retrouvée pour Maverick Viñales ?

Des évolutions dans l'équipe technique qui l'entoure ont aidé Viñales à franchir un cap cette saison. Il se réjouit notamment de l'arrivée d'un nouveau chef mécanicien, Manuel Cazeaux, ou plutôt d'un ancien le concernant puisqu'ils ont travaillé ensemble à ses débuts chez Suzuki. L'ingénieur apporte "une meilleure compréhension" et lui facilite grandement la tâche.

"Manu me connaît très bien. J'ai passé mes deux premières années [en MotoGP] avec lui. Il comprend mon potentiel naturel, tout est plus facile. Quand tout est plus facile dans le travail, que tout va dans ton sens, c'est que tout se passe bien. Ce que je peux dire, c'est que c'est facile, je n'ai pas à parler. Il sait comment mener la moto au niveau nécessaire. Je dois juste penser à faire de mon mieux, à être à fond, et c'est tout. C'est bien pour un pilote."

Viñales ne veut pas s'emballer avant l'Argentine

Maverick Viñales

C'est donc avec le plein de confiance que Maverick Viñales est arrivé en Argentine, sur le circuit où Aprilia a décroché son unique succès depuis son retour en MotoGP, il y a un an grâce à Aleix Espargaró. Tous les signaux sont au vert mais l'Espagnol se garde de tout excès d'optimisme pour le moment... sans chercher à masquer ses objectifs.

"Je suis assez curieux de voir comment ça va fonctionner sur cette piste. C'était fantastique l'an dernier mais j'étais dans une autre phase. Je pense que j'arrive bien mieux préparé. On a montré un bon potentiel, une bonne vitesse à Portimão. Ça sera différent sur cette piste parce qu'on n'y fait jamais d'essais et que la météo sera très inconstante. Il faut qu'on se prépare à toutes les situations, qu'on exploite chaque séance au maximum. Je suis certain que si on tire le meilleur de l'Aprilia, on pourra jouer la victoire."

"On est très motivés, on connait l'objectif mais on doit être réalistes et avoir les pieds sur terre", a-t-il nuancé. "Ça vient avec le travail. On sait clairement que la priorité est de tirer le meilleur de la moto en Essais 1, en Essais 2, puis en qualifications, puis dans le sprint, puis en course. Le plus important est de pouvoir être devant à chaque séance."

"De l'autre côté, on arrive ici, on a la motivation, après un bon résultat à Portimão où je n'avais jamais été bon, donc c'est sûr que j'ai la vitesse. Mais on doit être patients, on doit être calmes. C'est le début de saison, il faut tout construire pas à pas et on le fait bien. On doit rester concentrés. La saison sera longue, très longue, et il faudra rester à ce niveau. Notre but est de nous battre à l'avant à chaque course."