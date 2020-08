Viñales prend un "pari" sur les réglages pour épargner les pneus

Maverick Viñales vit presque chaque week-end la même histoire depuis maintenant un moment : souvent efficace et optimiste quant à son rythme après les journées du vendredi et véloce le samedi en qualifications, le pilote Yamaha factory voit presque irrémédiablement son train arrière se désintégrer et son rythme s'affaisser sur la durée d'une course. Frustrant pour celui qui essaie désormais de déterminer si le souci provient du réglage de base employé sur sa Yamaha ou si de plus profonds changements d'ordre mécanique sont nécessaires.

Maverick, ça a l'air un petit peu mieux ce week-end sur les relais prolongés. Vendredi, tu as longtemps utilisé le pneu médium. Est-ce qu'il s'agit du pneu que tu vas utiliser en course ?

En EL4, on a essayé d'utiliser le medium arrière usé employé dans la matinée et j'ai fait beaucoup de tours avec. Je suis très heureux des derniers tours car nous n'avons pas perdu beaucoup de grip. Je pense que globalement, nous avons amélioré l'adhérence par rapport à la semaine dernière, particulièrement le matin [en EL3]. J'ai vraiment bien été dans le rythme et c'est le plus important. En revanche, sur un tour, c'était très difficile : c'était glissant et j'ai simplement essayé de tirer le potentiel maximal de la moto. Le medium est le pneu que je choisis. J'ai trouvé qu'il était bien sur la course précédente et mon choix se portera sur medium-medium.

Lire aussi : Après Ducati, au tour de Yamaha et de Quartararo de douter

La piste a semblé plus glissante samedi : est-ce utile, d'une certaine façon, en guise de bonne préparation, du fait qu'elle est habituellement plus glissante aussi en course ?

Oui, c'est certain que c'est une bonne préparation. On verra [en course] dans la réalité, mais mon sentiment est que nous sommes mieux que sur la course précédente. Ce n'est pas facile vu notre position de départ [son sixième temps se transforme en cinquième place sur la grille du fait du départ de la pitlane de Zarco, ndlr] avec toutes les motos qui sont rapides autour de nous, mais nous avons une bonne opportunité dimanche et le plus important [samedi] était d'être la première Yamaha. Dimanche, ce sera d'essayer de suivre les pilotes de devant en tentant de comprendre [le rythme de course].

Dimanche dernier, tu as terminé la course assez contrarié ; est-ce que tu as fait des choses sur la moto ou parlé avec les ingénieurs japonais de changements à lui apporter ?

Non, la moto est la même, mais ce week-end on utilise un réglage très différent. Il est certain que c'est un pari pour nous, mais il nous faut travailler sur le futur et il est très important d'essayer ça en course pour voir si c'est la solution ou pas. Si ce set-up différent n'est pas la solution, alors je pense qu'il faudra changer quelque chose sur la moto pour progresser sur l'ensemble. Mais je pense que si ce réglage représente une bonne progression, alors ce sera intéressant. Nous n'avons jamais essayé [celui-ci] et on se sentait bons avec l'arrière [samedi].

On fera de notre mieux, comme d'habitude. Le but est d'avoir une bonne moto pour la course. Ce n'est pas une piste facile et c'est toujours très difficile dans les premiers tours, ici. On saura à la fin de cette course si ce réglage a réglé les problèmes ou si nous avons encore des soucis en course et qu'il faut faire fonctionner la moto différemment.

Tu as changé le set-up de base dans sa globalité ?

En définitive, ce sont les mêmes résultats [qu'avant] : de bonnes qualifications mais de mauvaises courses. Il nous faut donc changer ça. Il faut trouver de bons réglages ; peut-être pas des réglages incroyables pour un tour mais quelque chose pour la course et qui me donne la chance de pouvoir me battre. Ce sera une bonne chance d'essayer et de savoir.

Avec ta pole le week-end dernier, tu étais logiquement le plus rapide des Yamaha ; cette fois aussi, mais en étant sixième : est-ce que c'est dû à des conditions différentes ou au niveau de jeu plus relevé ?

Les six premiers sont en un dixième donc c'est assez spectaculaire, mais la piste est plus glissante que la semaine dernière. Le grip est moindre et l'on souffre un petit peu plus, mais globalement je me suis assez bien senti en qualifications et il nous fallait juste faire un tour un petit peu meilleur. Je suis assez à l'aise avec la moto pour le moment, et on verra après le premier tour et comment nous pouvons gérer cela. Nous avons pris un pari avec ce nouveau réglage et nous allons essayer de comprendre si c'est bien pour la course ou pas. C'est bien de l'essayer enfin en course.

Lire aussi : Zarco veut obtenir des podiums pour mériter la Ducati officielle

Tu parles de pari avec le réglage ; qu'est-ce que tu cherches à obtenir ?

Je recherche un meilleur freinage et une meilleure accélération. On verra, parce que d'habitude nous avons pas mal de grip en essais et ensuite, en course, ça semble difficile à maintenir. Sur la dernière course, j'ai beaucoup souffert à l'accélération donc nous verrons si ce réglage nous donne le même feeling entre les essais et la course, et si c'est vraiment un bon progrès par rapport aux précédentes courses. Je suis assez impatient de voir ça et de déterminer si nous avons mis le doigt sur quelque chose pour progresser.