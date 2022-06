Viñales : "Si je pars devant, je peux rester avec les leaders"

Course après course, Maverick Viñales se rapproche des premières places et cette tendance s'est confirmée vendredi au Sachsenring, avec la huitième meilleure performance du jour. Le pilote Aprilia a bon espoir de continuer sa marche en avant ce samedi et ressent le besoin de se qualifier à l'avant de la grille de départ, élément selon lui nécessaire pour briller en course.

"Les sensations sont bonnes", s'est réjouit Viñales après les premiers essais. "À chaque course je me sens mieux préparé, beaucoup plus solide, surtout entre les EL1 et les EL2. On a bien travaillé [ce vendredi], on a récolté beaucoup d'informations et on a identifié les choses à améliorer. Je pense que la marge de progrès pour les prochains jours est très grosse et pour moi, c'est très motivant de n'être vraiment pas loin, dans le rythme. Dans le time attack c'était acceptable, je n'ai pas eu de gros problème."

"[Samedi], il faudra entrer en Q2 et faire de super qualifications parce que je sens que si je pars devant, je peux rester avec les leaders. J'essaie vraiment de progresser à chaque tour et à chaque séance. Ça parait mieux à chaque journée donc je suis content que le développement reste sur une courbe ascendante."

Maverick Viñales

Vendredi, Maverick Viñales a roulé avec un nouveau carénage qui semble plus taillé pour des circuits avec des vitesses de pointe élevées que pour le tortueux tracé du Sachsenring, mais ne voyant que du positif avec ce package aérodynamique, l'Espagnol a jugé opportun de le conserver sur sa machine.

"Au final ça aide dans les longues lignes droites mais il semble que ça n'apporte rien de négatif. Il y a du positif, comme la vitesse de pointe, donc on continue à travailler dessus. On pense que ça fonctionnera sur de nombreuses pistes donc on l'a immédiatement sur la moto. Il n'y avait rien de négatif donc on l'a mis, on sait que c'est une bonne nouveauté et sur une piste avec une longue ligne droite, on profitera de ce carénage."

Aleix Espargaró a de son côté perçu un gain en stabilité et va également finir le week-end avec ce carénage. "Sur cette piste, c'est comme du karting donc il n'y a pas un gros avantage, mais dans [l'enchaînement] 9-10-11, ça donne un peu plus de stabilité donc je peux attaquer un peu plus", a expliqué le vainqueur du GP d'Argentine. "Je pense que ça sera différent sur des circuits plus rapide donc je vais le garder pour le reste du week-end."

"Quand on a plus de stabilité, on peut plus solliciter le pneu pour attaquer plus parce qu'on a moins de mouvement", a-t-il ajouté. "Après on peut attaquer un peu plus. La moto est un peu plus difficile dans les changements de direction, elle est un peu moins agile mais ce n'est pas une différence énorme. Quand on a beaucoup de vitesse, il semble que le pneu pousse plus vers le sol et c'est toujours positif."