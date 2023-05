Viñales a perdu sa chaîne dans le dernier tour

Un Grand Prix MotoGP, ce sont trois jours à se battre contre le chrono, à chercher à tout prix à être dans le bon wagon dès les premiers essais puis à se positionner aussi haut que possible sur la grille de départ, avant de disputer deux courses qui ne laissent aucune seconde de répit. Et puis, ça peut s'arrêter à quelques dizaines de mètres de l'arrivée avec une casse mécanique.

C'est ce qui est arrivé à Maverick Viñales dimanche, lorsque la chaîne de son Aprilia s'est rompue dans le dernier tour du Grand Prix d'Espagne. Tandis qu'elle glissait sur la piste, le pilote espagnol n'avait d'autre choix que de se garer et de s'arrêter là. "Juste avant de m'arrêter, j'ai remarqué quelques problèmes et j'espérais pouvoir arriver jusqu'au drapeau à damier, mais je n'ai pas pu", s'est-t-il contenté d'expliquer, lui qui occupait alors la huitième position.

Immédiatement, il s'était retrouvé en bagarre contre Dani Pedrosa et Álex Márquez, avec qui il a échangé quelques dépassements dans les premiers tours. Au tiers de la course, le pilote KTM a réussi à se détacher, laissant ses deux compatriotes poursuivre leur duel, jusqu'à ce que Viñales parvienne à se défaire de Márquez au 12e tour. L'écart était cependant trop important pour qu'il puisse remonter plus haut dans la hiérarchie par la suite.

Comme d'autres, Viñales a souligné la difficulté de rouler en paquet, mais cela fait selon lui partie de la donne avec laquelle il faut savoir composer. "C'est très compliqué. Au bout de quatre tours, mon pneu avant était déjà cuit ! Je ne pouvais plus stopper la moto", a-t-il expliqué. "C'est le problème quand on part derrière et qu'on suit tout le temps quelqu'un, le pneu avant perd très vite et on ne peut rien faire. J'avais tout le temps toutes les alertes sur le tableau de bord, alors je me suis dit qu'il était temps de réduire la vitesse. J'ai laissé de la place et j'ai repris du rythme. Mais c'est comme ça, il faut comprendre comment courir et la seule façon de courir c'est de partir devant."

Viñales, qui partait neuvième, était satisfait de ce qu'il avait réussi à produire et perdre ces points dans le dernier tour l'a forcément laissé amer. Mais très vite, il a cherché à passer à autre chose. "On est tenté de se mettre en colère, mais il faut plutôt qu'on regarde le positif : la moto est rapide, j'aime ça, et j'ai très bien réussi mon premier départ, en résolvant un de nos problèmes", a-t-il souligné.

Ayant jugé son premier départ "très bon" et le second "pas mauvais", le pilote espagnol veut poursuivre son travail sur la maîtrise délicate de l'embrayage de la RS-GP. C'est l'objet de la journée de test qui se tient actuellement à Jerez.

"J'ai beaucoup appris pour dépasser et pour les départs, donc je pense que pour moi, personnellement, ça a été un week-end positif", a-t-il souligné, précisant qu'il voulait "encore travailler sur certains détails" et qu'il n'attendait pas de nouvelles pièces.

"Je préfère ne pas tester beaucoup de choses parce que je veux travailler sur les réglages de course. Je ne veux pas tester, je veux travailler sur les bonnes choses. Bien sûr, on va faire des départs, parce qu'on part bien mais plusieurs de nos adversaires partent bien mieux. Il faut qu'on s'améliore dans ce domaine, avec le comportement de l'embrayage. Et puis j'aimerais travailler sur le grip avant. On a une journée complète. J'espère vraiment qu'il va faire très chaud, que ça sera donc glissant et qu'on pourra vraiment progresser."