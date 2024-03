Perdu samedi, Viñales pense avoir trouvé la clé pour la course

Alors que son coéquipier faisait le show à l'avant et s'affirmait comme un des favoris pour dimanche, Maverick Viñales a dû se contenter d'un petit point à la fin de la course sprint, celui de la neuvième place. Battu de six secondes par Aleix Espargaró, le pilote de Roses en avait gros sur le cœur quand il a bouclé cette courte épreuve. Il faut dire que depuis le début des essais de la nouvelle Aprilia, les commentaires divergent fortement des deux côtés du stand, et cette entame de saison n'a donc pas inversé la tendance.

"On est très loin du week-end que j'attendais", lâchait Viñales samedi soir, décrivant de grandes difficultés au guidon de la RS-GP24. "Dès les EL1, je n'ai jamais eu de sensations, beaucoup de glissades à l'arrière, parfois même dangereuses. Je ne peux pas attaquer. C'est une sensation étrange."

"Chaque fois que j'essaye de pousser, l'arrière se bloque. Quand j'essaye de forcer l'accélération, ça patine beaucoup. C'est très étrange, je n'ai jamais eu ce genre de sensation, pas même au premier jour de test quand la piste était très sale. C'est étrange, juste étrange."

VIDÉO - Jorge Martín frappe fort au sprint de Losail

Il faut reconnaître que son ressenti était déjà très imparfait tout au long des essais de pré-saison, néanmoins le pilote espagnol semblait avoir réussi à clarifier la source de ses difficultés et voulait aborder le championnat de manière positive. Mais il a expliqué avoir trouvé ce week-end une moto à l'opposé de celle qu'il avait quittée il y a moins de trois semaines à l'issue des tests.

"L'équilibre de la moto est totalement différent de celui du test, alors qu'on utilise la même moto", a-t-il décrit. "Tout est pareil et l'équilibre est à l'opposé. C'est trop bizarre, je n'ai aucune réponse. C'est pareil depuis les EL1. C'est juste très étrange, je ne peux pas donner d'autre réponse, d'autant que l'équipe n'en a pas pour le moment. J'espère vraiment me réveiller demain matin et comprendre que quelque chose ne fonctionnait pas. C'est une sensation étrange."

C'est trop bizarre, je n'ai aucune réponse. J'espère vraiment me réveiller demain matin et comprendre que quelque chose ne fonctionnait pas.

Très négatif samedi soir, à l'opposé de l'optimisme de son coéquipier, Maverick Viñales espérait donc sortir du cauchemar à son réveil ce matin. Et son vœu pourrait bien avoir été exaucé si l'on en croit le meilleur temps qu'il a enregistré lors du court warm-up qui s'est déroulé cet après-midi à Losail. Surtout, ses commentaires sont désormais bien plus encourageants.

"On a un peu modifié l'équilibre. On n'utilisait pas très bien le pneu avant et je me sens beaucoup mieux", explique-t-il au micro du site officiel du MotoGP, affichant un regain de motivation pour la course principale. "Je m'attends à livrer une grosse attaque depuis le peloton et je vais essayer de récupérer très vite des positions parce qu'à la fin de la course, on a toujours quelque chose de plus. Je suis très excité et motivé parce que je pense pouvoir faire une super course."

Deux configurations de motos différentes chez Aprilia

Il n'en demeure pas moins qu'une différence notable perdure avec Aleix Espargaró, celle d'un dosseret de selle affublé d'ailerons de type "Batmobile" que Maverick Viñales ainsi que Miguel Oliveira ont écarté, préférant des bords plus arrondis à la place de ces extensions latérales plates. Cela va bien entendu au-delà de l'esthétique, avec une position de pilotage différente entre le #41 et ses collègues et, pour Espargaró, un gain très apprécié en termes d'appui et de vitesse de passage, même s'il concède que l'Aprilia en est devenue très physique à piloter.

"Ça n'est pas qu'elle ne me plaît pas", a expliqué Viñales ce week-end au sujet de cette aéro arrière, concédant néanmoins qu'il préfère la version plus traditionnelle. "C'est une question de sensations. La nouvelle selle est faite dans un but, essayer d'avoir plus d'appui à l'arrière, c'est ce qu'on recherche, mais j'ai des difficultés pour entrer dans les virages. Pour le moment, je préfère donc être réglé comme ça, mais Aprilia va essayer de développer une autre solution dans le courant de la saison, en particulier pour moi."

"Nous étions prêts pour apporter différentes pièces selon les différents commentaires exprimés par nos pilotes pendant les tests et, au final, nous entamons la saison avec différentes configurations sur la base de leurs commentaires", confirme le directeur de course Aprilia, Paolo Bonora. Il précise cependant que le moteur développé pour 2024 a été fourni aux quatre pilotes, y compris Raúl Fernández qui n'a pourtant pas encore reçu le châssis 2024.

La course débutera ce dimanche à 20h heure locale à Doha, soit 18h en France métropolitaine. Maverick Viñales partira de la dixième place, après être un peu passé à côté de ses qualifications, où il a réédité le chrono obtenu en Essais là où les premiers ont réussi à trouver un gain notable. Comptant repartir d'une nouvelle base, l'Espagnol s'est donc fixé pour mission d'attaquer fort dès le départ pour rejoindre lui aussi la bagarre, en espérant que les sensations du warm-up seront toujours bien là.