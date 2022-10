Viñales retrouve un pilotage plus "naturel" avec Aprilia

Plus d'un an après son arrivée chez Aprilia, Maverick Viñales a pris ses marques avec une moto aux antipodes de ce qu'il avait connu jusque-là en MotoGP. Chez Suzuki et Yamaha, l'Espagnol n'avait expérimenté que le quatre cylindre en lignes alors que la RS-GP est équipée d'un V4, et l'ensemble des caractéristiques propres à cette machine lui ont demandé un certain temps d'acclimatation.

Pendant des mois, Viñales a estimé devoir s'adapter à la moto mais également la modifier pour la rapprocher de ses besoins. En avançant dans ce processus, il a quelque peu revu son jugement et constaté que l'Aprilia lui permettait finalement de retrouver des spécificités de son pilotage qu'il avait dû gommer chez Yamaha. Les automatismes pris avec la marque d'Iwata ont donc peu à peu disparu.

"Au final, il ne s'agissait pas de changer mon style de pilotage mais de revenir à mon style de pilotage naturel", a expliqué Viñales au podcast officiel du MotoGP. "Ça a évidemment été dur car j'ai passé beaucoup de temps à ne pas piloter naturellement. Maintenant je le fais à nouveau, et c'est super car je n'ai pas besoin de réfléchir sur la moto."

Course après course, Viñales renoue ainsi avec les forces de son pilotage : "Chez Suzuki [...] je le faisais naturellement mais chez Yamaha j'ai dû beaucoup changer mon style de pilotage. Curieusement, j'ai perdu mes points forts comme le fait de freiner tard et fort. J'étais un bon freineur et je faisais de bons dépassements. Ces dernières années j'avais perdu ça alors qu'il s'agit de mon point fort en tant que pilote. Avec Aprilia je suis en train de retrouver cela."

Maverick Viñales

Le développement de l'Aprilia a longtemps été mené par Aleix Espargaró, qui a vu les coéquipiers se succéder avant l'arrivée d'Andrea Iannone puis connu une période de latence après la suspension de l'Italien. La moto a donc de plus en plus collé à ses besoins, cependant l'arrivée de Maverick Viñales a changé la donne, à tel point que le constructeur est désormais prêt à développer des éléments spécifiquement pour le #12. Et malgré les trois podiums conquis par Viñales cet été, des progrès sont encore possibles.

"Je ne suis évidemment pas au maximum de mon potentiel mais ça vient, et c'est super. Maintenant je peux freiner très tard et c'est une chose que j'aime. J'aime vraiment sentir les pneus et pousser la moto de façon agressive."

"Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas encore naturelles car la moto a été conçue pour un style de pilotage différent. Mais on travaille beaucoup avec Aprilia pour que ces détails deviennent naturels, et ensuite mon potentiel augmentera forcément", a précisé Viñales.

