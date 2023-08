Viñales positif malgré un podium manqué : "J'attaque, et ça c'est fantastique"

Maverick Viñales a bouclé le dernier tour du GP de Grande-Bretagne comme le premier, à la cinquième place. Récompensé la veille par une médaille de bronze à la course sprint, l'Espagnol espérait mieux, d'autant qu'il a vu son coéquipier s'imposer et rapporter à Aprilia sa première victoire de la saison, cependant il a été dans l'incapacité de se mêler à la lutte durant les derniers tours décisifs.

Peu avant la mi-course, Viñales avait pourtant pris l'avantage sur Brad Binder pour se positionner sur le podium provisoire. Il avait alors 1"2 de retard sur Aleix Espargaró, qui le devançait, et seulement une seconde et demie sur le leader, Pecco Bagnaia. Cet écart allait rapidement fondre : alors que Viñales avait ralenti bien moins que les deux premiers à l'arrivée de la pluie, un groupe compact s'est soudain trouvé en lutte pour la victoire.

À six tours du drapeau à damier, le #12 passait à l'attaque et prenait l'avantage sur son coéquipier. Mais son statut de candidat à la victoire s'est évanoui au bout de quelques virages seulement, lorsqu'il a été repassé coup sur coup par Espargaró et Binder. Tandis que le ton montait entre ses trois adversaires, Viñales, lui, n'a pas pu suivre. Non seulement la victoire lui a échappé, mais il a par la suite été une proie facile pour Miguel Oliveira, irrésistible dans ces conditions.

Que lui manquait-il pour monter sur le podium ? "Rien", assurait Viñales, finalement cinquième à deux secondes. "Peut-être que j'ai juste trop attaqué au milieu de la course. J'ai comblé mon retard sur les hommes de tête, et ensuite je n'avais plus de pneu donc j'ai juste survécu jusqu'au bout", a-t-il expliqué.

Et l'Espagnol ne pouvait que regretter un petit incident survenu dans le troisième tour. "Álex [Márquez] a dépassé Jack [Miller], j'ai freiné et j'ai été pris dans l'aspiration d'Álex, alors le seul chemin pour moi était de passer entre eux deux", a-t-il décrit. "Malheureusement, Jack a eu besoin d'élargir. Ça n'est pas un dépassement que j'aurais fait [normalement]. Si je n'avais eu personne devant, j'aurais pu arrêter la moto, mais là j'ai continué à avancer très vite, donc la seule façon de ne pas faire tomber le pilote c'était de passer au milieu."

"Moi aussi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, j'ai perdu trois secondes à ce moment-là", a-t-il estimé dans une fourchette très haute. "Ensuite, j'ai dû récupérer ces trois secondes pendant toute la course et au final, avec un bon rythme, j'ai réussi à bien remonter."

À la fin de la course, Maverick Viñales avait perdu le contact avec les quatre premiers.

Pense-t-il qu'il aurait pu gagner sans cela ? "C'est toujours difficile à dire mais j'aurais clairement pu me battre devant", a-t-il affirmé. "Quand il s'est mis à pleuvoir, les pneus se sont peut-être un peu refroidis et le côté gauche, qui était plus dur, s'est peut-être détruit. Je ne sais pas, il faut qu'on regarde. En tout cas, je n'ai rien pu faire à la fin de la course."

"Par contre, je suis content qu'au milieu [de la course], quand c'était normal, j'ai comblé mon retard et j'ai été assez fort. J'avais pour mentalité de garder mon rythme et de passer Aleix et Pecco aussi vite que possible", a souligné le pilote espagnol, souhaitant retenir le positif de ce week-end.

"Mentalement, j'attaque, et ça c'est fantastique. À une autre époque, j'aurais été plus calme, j'aurais patienté un plus grand nombre de tours. Maintenant, non, j'essaye de pousser et il faut que je dépasse. J'ai manqué de chance", a-t-il jugé au sujet de l'incident dans lequel il a perdu du temps. Et de promettre : "J'essaye de faire de mon mieux, à chaque séance et chaque tour."

"Je suis très content pour Aprilia, franchement. On a bien travaillé tout le week-end et, de notre côté aussi, ça a été un week-end très positif. On va continuer à travailler, comme toujours", a-t-il ajouté. "Pour moi, ça a été le week-end le plus solide [de la saison]. Il n'y a qu'en qualifs qu'il faut qu'on progresse, mais celles-ci ont été très étranges, avec beaucoup d'eau. C'est le week-end sur lequel on a été les plus forts jusqu'ici. Il faut qu'on reste prudent, parce que notre moto est toujours très bonne sur ce circuit. Il faut rester prudent, patient, calme et repartir avec cette mentalité en Autriche."