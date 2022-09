Toute première chute pour Viñales, "sans raison"

Certains se demandaient peut-être s'il était encore humain, mais Maverick Viñales a finalement rassuré tout le monde samedi : il a en effet subi une petite chute, la toute première pour lui depuis le début de la saison ! Si certains en sont déjà à plus de 15, le pilote Aprilia, lui, semblait être devenu la perfection incarnée.

C'est finalement pendant les qualifications du Grand Prix d'Aragón qu'il est parti à la faute dans le virage 2, une portion rapide de la piste espagnole. Samedi soir, il ne s'expliquait pas cette chute, mais préférait prendre les choses avec le sourire. "Je suis tombé sans raison. Je pousse très fort, et je veux bien entendu bien faire ici alors je pousse encore plus", expliquait-il. "C'était le time attack, je n'avais pas tout son contrôle et j'ai attaqué à fond malgré tout. Les données disent que je suis entré très vite, mais comme je passais bien le virage 2, j'ai tenté."

"Le plus important c'est que je ne me sois rien fait physiquement et que la moto et le moteur soient OK", a-t-il souligné au micro du site officiel du MotoGP. "C'est bien. C'est parfois bon de tomber pour vérifier que le sol n'est pas si dur ! [rires] C'est dommage parce que je pense que j'aurais pu aller en Q2, mais c'est comme ça. Il faut qu'on le prenne comme ça, qu'on [accepte] que c'était une journée difficile, et tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre."

S'il pointe qu'il n'avait pas tout sous contrôle au moment de chercher à faire un temps en qualifications, c'est que Maverick Viñales a connu une deuxième journée frustrante. Lui qui rêvait de victoire vendredi, il s'est trouvé en difficulté au guidon de sa RS-GP avant d'identifier un comportement différent entre ses deux machines.

"Dès le matin, je ne me suis pas senti bien sur la moto et on ne comprenait pas pourquoi", a-t-il expliqué. "Il m'était difficile de stopper la moto et de tourner. Je me suis dit que c'était peut-être le pneu avant medium qui faisait ça. Mais quand j'ai entamé les EL4 j'ai eu exactement le même problème avec le hard à l'avant, alors j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas. Je suis donc passé à l'autre moto et j'ai d'emblée été une demi-seconde plus rapide."

Ses deux machines étant réglées à l'identique, Viñales a terminé la journée en étant convaincu que c'est un problème technique sur sa moto qui a ainsi conditionné sa performance. Septième vendredi, il a glissé au 19e rang en EL3, perdant ainsi la qualification directe pour la Q2. Il n'a ensuite pas pu sortir de la Q1, sa chute étant intervenue au mauvais moment.

"C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être un week-end incroyable. Ça n'est pas encore fini, mais en partant 16e ça va être difficile. Il y a beaucoup de Ducati devant et ce sera dur de dépasser. Cependant, le plus important c'est de comprendre ce qui s'est passé et d'améliorer ça, parce que le premier jour je me suis senti très bien sur la moto, très fort, et aujourd'hui tout avait disparu donc il est clair qu'il y a eu un problème technique sur la moto. On a atteint un bon niveau et notre performance se situerait dans le top 5. […] Je pense que c'était possible", a-t-il évalué.

"C'est dommage, parce que maintenant il va falloir que je parte 16e. Mais je sais que le scénario est celui-là et je vais maintenant me préparer à me battre", a-t-il ajouté. Et Viñales n'en demeure pas moins ambitieux : "L'objectif est de rejoindre les avant-postes, partir et récupérer des places aussi vite que je pourrai et ensuite garder le rythme. Je pense qu'on a un bon potentiel, alors si on comprend le problème qu'on a eu, on sera rapides. Je ne suis pas très inquiet. Bien sûr, je peux difficilement dire que je vais monter sur le podium, en partant 16e il faut être réaliste. Mais si on finit dans parmi les huit ou dix premiers, ce sera bien."

Espargaró sur la retenue après deux chutes

Aleix Espargaró quant à lui prendra place en deuxième ligne pour le départ de la course. Tombé deux fois vendredi, il est passé à un cheveu de la qualification directe en EL3 puis a largement dominé la Q1 avant de livrer une attaque mesurée au moment où se jouait la pole position.

"Je suis satisfait", retenait-il samedi soir. "Je pense que les trois Ducati de devant étaient difficiles à battre, ils étaient supers. Je suis content parce qu'après deux chutes [vendredi] et en n'ayant pas réussi à figurer dans le top 10 [samedi] matin, on a fait du bon boulot. Il est clair que j'ai perdu en confiance avec ces deux chutes et je ne voulais pas tomber à nouveau. Alors je suis satisfait."

"J'ai fait un très bon chrono en Q1, et ensuite je savais que je n'avais plus qu'un pneu soft pour la Q2 alors il fallait que je sois très concentré ; je n'avais qu'un tour, maximum deux, et j'ai fait un bon temps de 1'46"5 qui me permettra d'être quatrième [sur la grille]. Je pense que c'est suffisant pour partir dans le groupe de tête."

Sur une piste qui lui réussit, où il s'était classé quatrième l'an dernier, Espargaró se sent capable de se frotter aux premiers tout en restant conscient du désavantage de son Aprilia face aux Desmosedici : "Clairement, les Ducati sont les plus fortes. Je pense que Fabio [Quartararo] a imprimé un très bon rythme pendant les EL4, mais en course les Ducati sont difficiles à battre : elles ont une grosse vitesse, or Fabio et moi on perd pratiquement 10 km/h en ligne droite à chaque tour ! Ça n'est donc pas facile pour nous de les suivre, il faut qu'on utilise un petit peu plus le pneu arrière pour accélérer et rester proches d'eux. Ce sera donc une course difficile pour nous, car la ligne droite est très longue, mais on va faire de notre mieux."

