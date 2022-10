Viñales ravi de ses progrès sous la pluie grâce à l'Aprilia

Pour la première fois depuis son arrivée chez Aprilia, Maverick Viñales est apparu agacé tout au long du Grand Prix de Thaïlande. Gestes d'énervement en piste, discussions animées dans le box, des images de ce genre sont apparues durant le week-end, et pour cause : la RS-GP s'est retrouvée particulièrement en difficulté sur le tracé de Buriram.

L'Espagnol n'était pas seul puisque son coéquipier Aleix Espargaró a lui aussi souffert des problèmes rencontrés, et aucun des deux n'est parvenu à évoluer aux avant-postes. Un coup dur pour le leader Aprilia, qui pouvait perdre beaucoup face à ses rivaux pour le titre, mais également pour Viñales, qui est sur une pente ascendante et attend désormais sa première victoire avec la marque de Noale.

Ce brusque retour en arrière a été compliqué à gérer, d'autant plus que les réponses n'apparaissaient pas clairement. Viñales a donc dû composer avec une moto vibrant beaucoup en ligne droite et donnant le sentiment de ne "pas avancer". Qualifié au 17e rang, le #12 s'attendait à une course compliquée malgré des progrès effectués lors du warm-up et a finalement été sauvé par l'arrivée de la pluie.

"On a eu de la chance qu'il pleuve car, même si au warm-up j'ai continué à bien travailler et j'avais un bon rythme, je ne pense pas que j'étais suffisamment fort pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "On a trouvé de meilleurs réglages sur le sec. C'était un peu tard car on aurait pu se qualifier septième ou huitième et on aurait pu se battre contre Pecco [Bagnaia] et Marc [Márquez] [pour le podium]."

Maverick Viñales durant la course

Jamais à l'aise en conditions de pluie, Viñales s'est pourtant surpris à se sentir en confiance et à imprimer un aussi bon rythme que les hommes de tête, et ce alors que le début de course était très piégeux avec une piste détrempée. Une première pour lui dont il s'est félicité, mais qui ne fait pas oublier ses difficultés inexpliquées sur le sec.

"Ici ça a été un peu mieux qu'au Japon sur le mouillé parce que je commence à me servir des points forts de la moto. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que sur le mouillé je n'avais pas les problèmes que j'avais sur le sec, surtout au niveau du turning donc on doit apprendre de ça et on doit comprendre quelque chose", a-t-il ajouté.

"Au final, si j'étais parti devant, la course aurait été totalement différente, j'aurais pu finir dans le top 4 ou top 5, ce qui est toujours un bon résultat. Pour moi c'est très important de sentir cette confiance sous la pluie car normalement je ne suis pas très bon sur le mouillé mais avec cette moto je peux être très fort."

L'Espagnol souhaite donc retenir le positif de ce Grand Prix, qui s'est bien mieux terminé qu'il n'a commencé. "Je me suis beaucoup amusé, j'ai pas mal doublé en freinant très fort et c'est une chose qui me plaît [...] Il faut continuer à travailler, l'important est de comprendre les choses et de les mettre en pratique. Je suis arrivé ici sans références, sans rien, sans jamais y avoir roulé avec Aprilia. Ce n'est pas facile car tout le monde va vite et on doit progresser."