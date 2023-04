Viñales regrette les points perdus au départ et sous la pluie

Maverick Viñales a décroché la quatrième place du GP des Amériques, dimanche. Dixième à la fin du premier tour, il a réussi à remonter dans la hiérarchie, aidé en partie par les chutes devant lui mais aussi auteur d'une série de dépassements sur Brad Binder, Miguel Oliveira, Johann Zarco et Marco Bezzecchi. Très rapide en fin de course, comme bien souvent, le pilote espagnol regrettait d'avoir une nouvelle fois perdu du temps au départ, toujours en délicatesse avec la gestion de l'embrayage sur l'Aprilia.

Samedi, déjà, lors de la course sprint, Viñales avait manqué son envol, dégringolant même à la 18e place alors qu'il s'élançait de la huitième position sur la grille. Il était alors parvenu à remonter jusqu'au dixième rang, insuffisant pour marquer le moindre point.

Alors qu'il a ajouté 13 unités à son total dimanche, et qu'il s'est hissé au quatrième rang du championnat en profitant de l'abandon d'Álex Márquez, il regrettait de ne pas être mieux loti encore à cause de ces mauvais envols. "C'est dommage, car je pense qu'on a le potentiel pour gagner une course, ou au moins pour jouer la victoire", a-t-il affirmé.

"Ce sur quoi nous devons impérativement travailler, c'est d'améliorer le départ. C'est quelque chose que nous allons résoudre, c'est clair", a-t-il assuré. "Je pense que c'est le réglage de l'embrayage. En fin de compte, je vois que les procédures de mon coéquipier et des autres sont très similaires, mais le comportement de la moto est complètement différent. Ça doit être ce que l'on doit améliorer chez Aprilia."

"Ça ne nous inquiète pas, car on a la vitesse, mais si on pouvait être aux avant-postes et gagner des courses, ce serait encore mieux ! Je pense qu'on est bien placés après les trois premières courses, on est plus rapides que prévu, et c'est très important. Je pense avoir fait une bonne course, mais elle aurait évidemment pu être bien meilleure si j'avais été aux avant-postes."

"Je me sens vraiment compétitif, je peux me battre"

Ce qui conforte Maverick Viñales dans son potentiel, c'est notamment sa capacité à dépasser, lui qui n'a de toute évidence aucun mal à sortir du paquet et qui a pu afficher un rythme digne du podium. "Ce n'est pas facile, mais par rapport aux autres années, je me sens vraiment compétitif. Je peux me battre. Si je suis au dernier tour avec quelqu'un, je peux dépasser à n'importe quel freinage. Je suis confiant sur les freins, je peux freiner plus tard que les autres et c'est fantastique. Aujourd'hui, la moto était très rapide en ligne droite et m'a facilité un peu la vie. C'était bien", se réjouissait-il dimanche soir.

Son résultat au Texas lui a permis de dépasser au classement général Álex Márquez, auteur d'un double abandon, mais aussi Johann Zarco, 11e et septième. Álex Rins a pris l'avantage sur lui avec un week-end quasiment parfait, mais les écarts restent très faibles et Viñales n'a que deux points de retard sur le pilote LCR, 19 sur le leader Marco Bezzecchi.

Et sans ces mauvais départs ? "Franchement, je serais devant, évidemment. Je pense que la pluie d'Argentine a grandement gâché ça et qu'on aurait pu être à quatre ou cinq points au championnat. Mais cela nous permet d'apprendre, et c'est très important, car il y aura d'autres courses comme ça. Ça nous permet de comprendre que sur le mouillé, il faut qu'on progresse. C'est bien que cela se produise maintenant, de même que [les soucis de] départ, pour progresser, car la saison est très longue. Nous devons être très compétitifs au milieu de la saison et après la trêve estivale."

Avec Benjamin Vinel

