Viñales donne rendez-vous au week-end prochain pour la revanche

Maverick Viñales avait le sourire des grands jours lorsqu'il fêtait dimanche après-midi la deuxième place du Grand Prix d'Espagne. Pourtant, il le reconnaît lui-même, choisir de partir avec un pneu tendre à l'avant, là où la quasi-totalité du plateau avait opté pour le dur, n'était pas le plus judicieux. Mais les 20 points empochés sont assurément précieux, et bonne nouvelle : le Grand Prix au programme dès le week-end prochain sur cette même piste lui offre une occasion en or de rectifier ce qui a pu être imparfait sur cette première course.

La course s'annonçait difficile, mais peut-être l'a-t-elle été encore plus avec le pneu avant soft. Comment se sont passés les premiers tours ?

Nous deux, les deux pilotes Yamaha factory, avions choisi le pneu tendre [à l'avant] car nous n'avions pas assez de feeling avec le dur. Maintenant, nous aurons le temps de comprendre cela et de travailler à faire en sorte que ce pneu dur fonctionne parce qu'il semble que ce soit un plus pour ici, à Jerez.

Mais honnêtement, je suis excité ! J'ai été en mesure de prendre la deuxième place et c'est génial : les gars ont réalisé un superbe travail pendant tout le week-end. J'ai pu être devant. J'étais très satisfait du départ car j'ai été en mesure de me battre devant, de prendre la tête et d'essayer de m'échapper.

Je pense qu'on avait de bons réglages. J'ai poussé pendant les dix premiers tours, l'idée était de me créer une avance mais j'ai fait une grosse faute dans le premier tour, au virage 8, où j'ai failli partir en highside. Puis au septième tour, au virage 6 et à nouveau dans le dernier virage, j'ai failli perdre l'avant et j'ai donc vu que l'avant était en difficulté aujourd'hui. J'ai quand même essayé d'être en mode safe et je me suis bien battu.

Je ne sais pas quoi dire de plus ! J'ai simplement hâte d'être à vendredi prochain et de continuer le travail sur cette piste.

Quand as-tu réalisé que ce serait compliqué ?

Quand j'ai perdu l'avant dans le virage 6. J'ai commencé à être à la limite, en particulier sur le flanc du pneu, je n'arrivais pas à faire tourner la moto, et c'est là que nous devons progresser. La décision n'était peut-être pas la meilleure, mais le plus important est que nous avons fini deuxième et prenons les 20 points au championnat.

Ce n'est pas une excuse, il faut qu'on travaille mieux, qu'on travaille plus. Je suis très content, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi fort, surtout au premier virage, et le rythme que j'ai mis dans les premiers tours a été très bons, jusqu'à ce que le pneu avant se dégrade.

Le week-end prochain on aura clairement une meilleure opportunité de gagner la course. Maverick Viñales

Désormais on passe à la seconde course ici à Jerez : je crois qu'on a un gros potentiel et que si l'on fait un bon travail, on peut être de nouveau devant à nous battre. […] On va progresser pour la prochaine course, c'est clair. Et puis on a compris que le pneu soft peut être bon pour la première partie de la course mais un peu plus compliqué pour la dernière partie. On va beaucoup apprendre et être à un meilleur niveau pour la semaine prochaine.

Tu as vu la grosse chaleur que s'est faite Márquez dans le virage 4 en début de course. Raconte-nous !

Son sauvetage a été incroyable ! J'ai vu qu'il avait un rythme fantastique, il avait le rythme pour gagner la course. C'est aussi ça le truc : nous devons travailler et faire progresser la moto. Il était très important d'être sur le podium sur cette course mais nous devrons en trouver encore plus sur la prochaine. On se prend nous-mêmes comme référence, bien sûr, et on essaye toujours de s'améliorer nous-mêmes.

J'étais très proche de Marc quand il a perdu l'avant, mais après avoir passé Miller [au 19e tour, ndlr] j'ai vu 'Márquez +0' et je me suis dit 'il revient vite !' J'ai commencé à pousser et j'ai amélioré mon chrono de quatre-cinq dixièmes. Ensuite j'ai vu 'Dovizioso +0' et je me suis dit que ça avait des airs de déjà-vu de la course de l'année dernière. J'ai essayé de garder mon rythme, je n'ai jamais baissé les bras, j'ai essayé de faire attention mais dans le même temps j'avais besoin d'imprimer un bon rythme. Le team a fait du bon boulot tout le week-end, il faut qu'on continue comme ça et le week-end prochain on aura clairement une meilleure opportunité de gagner la course.

Parmi les points positifs de cette course, il y a le nouveau holeshot device de Yamaha, non ?

Je l'ai utilisé ! C'était super. C'était la première fois et je me suis retrouvé premier au premier virage et que personne ne m'a dépassé ! C'était fantastique, les gars ont fait du super bon travail et une performance incroyable durant tout le week-end. Maintenant il faut qu'on continue à travailler, parce que je crois que nous pouvons encore beaucoup progresser en piste, et en particulier en rythme de course.

J'ai eu un bon rythme au départ, j'ai fait mon meilleur temps au deuxième tour, ce qui est toujours intéressant, mais ensuite je n'avais plus de pneu à l'avant. C'est dommage parce que je me sentais très bien sur la moto, je me sentais au point, mais l'important c'était de rallier l'arrivée et de ramener la moto au stand et j'ai réussi à obtenir une deuxième place, ce qui est très bien. On marque 20 points au championnat et on a maintenant une deuxième course à Jerez où on peut encore plus améliorer notre moto et nous-mêmes.

Ton futur coéquipier, Fabio Quartararo, a réalisé une performance incroyable. Qu'as-tu à lui dire ?

Je veux juste lui adresser mes félicitations car ce n'est pas facile de gagner une course MotoGP, mais il a été bon et a bien contrôlé la course, alors félicitations ! Ce sera une année intéressante l'an prochain et je trouve ça fantastique d'avoir Fabio dans l'équipe, je suis sûr qu'on pourra améliorer la moto et être meilleurs sur chaque course.

Avec Guillaume Navarro