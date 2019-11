Viñales : "Une course très positive" malgré la chute

Dominateur tout au long du week-end, Maverick Viñales a terminé son Grand Prix d'Australie au sol au tout dernier tour, après une bataille contre Marc Márquez. Le pilote Yamaha avait dû remonter après un mauvais départ, qui l'avait vu troquer sa pole position (signée de manière autoritaire, avec une demi-seconde d'avance sur Fabio Quartararo) pour la sixième place à l'issue du premier tour.

Viñales est alors remonté méthodiquement, travaillant chacun de ses adversaires pour finalement se porter en tête au dixième des 27 tours au programme. Si l'on pouvait imaginer le voir s'échapper comme il l'avait fait en 2018, Viñales a dû admettre que le Champion du monde l'avait pris en chasse ! Comme souvent, le numéro 93 a patienté dans la roue de son adversaire avant d'attaquer au dernier tour. Le numéro 12 avait un plan pour contrecarrer les velléités offensives de Márquez, mais tout est tombé à l'eau au virage 10.

"J'ai commencé le dernier tour en étant bien plus proche du vibreur, en me disant que j'aurais peut-être une chance de pouvoir freiner plus tard s'il me dépassait au dernier moment. Mais bon, il m'a dépassé avant la ligne d'arrivée, mais j'avais un autre plan. Je voulais attaquer à fond dans le secteur 3, et dépasser dans le virage 10. C'est ce que j'ai fait, avant la chute j'avais prévu de plonger sans trop freiner, pour voir ce qui allait se passer. J'ai bloqué l'arrière, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas, et j'ai chuté de l'autre côté. Pour moi, c'était une course très positive, j'ai chuté mais j'étais satisfait car j'ai fait de mon mieux à chaque tour."

Si Maverick Viñales ne comprend pas vraiment sa chute, survenue dès le début de la zone de freinage, il en tire tout de même du positif. En effet, si jamais une telle situation se représente, l'expérience acquise lui permettra de réagir différemment, et peut-être de célébrer une victoire dans le Parc Fermé !

"Je ne sais pas, j'ai juste rétrogradé une vitesse et elle m'a échappé. Je ne sais vraiment pas, peut-être que j'étais un peu plus penché parce que j'essayais d'aller à l'intérieur, je ne sais pas du tout. C'était ma faute, c'est sûr, car si je roule normalement je ne chute pas. Mais je continue de travailler, je dois comprendre la manière de me battre avec la Yamaha. Peut-être que cette fois je chute, peut-être que la prochaine je peux attaquer. Aujourd'hui était important."

Parti avec deux pneus soft, ce qui était vu comme un sacré pari sur la grille, Viñales a prouvé tout au long de la course sa capacité à conserver ses gommes sur la distance. Il faut avouer qu'en ayant toujours un Marc Márquez plutôt patient derrière soi, ça n'aide pas à attaquer outre-mesure !

"[Je suis] assez content, car j'ai gardé un bon rythme. Je pense que seul Marc était meilleur que nous, le reste était peut-être 11 ou 12 secondes derrière. Je pense que l'usure des pneus était bonne, quand j'ai pris la tête j'étais en 1'29"3, très rapide, et c'était l'important, avoir un bon rythme. J'ai essayé de m'échapper un peu au début, mais au bout d'un moment à voir Marc juste derrière [sur le panneau] pendant 15 tours, je me suis dit que j'allais attendre le dernier tour. J'ai un peu économisé les pneus, ce qui m'a permis de réduire l'écart dans le secteur 3. Mais tout ce que je peux dire est que l'équipe a fait un super boulot tout le week-end, et nous sommes prêts à nous battre en Malaisie."