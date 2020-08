Viñales troisième représentant Yamaha : "C'est ma faute"

Maverick Viñales a beau avoir obtenu la cinquième position sur la grille de départ du Grand Prix de République Tchèque à 0"444 du temps de la pole de Johann Zarco, il n'en demeure pas moins le troisième pilote Yamaha seulement, battu par le jeune duo du team satellite Petronas.

Celui qui aurait même pu se retrouver sixième sans une annulation du meilleur temps de Pol Espargaró était prompt à reconnaître au terme de la séance qualificative qu'il portait l'unique responsabilité de ce qu'il considère comme une performance décevante sur le long tracé tchèque. En effet, l'Espagnol s'est empêché de disposer d'un tour supplémentaire en toute fin de séance dans la manière dont il a abordé son temps.

Comme nombre de pilotes, qui estiment que les gommes arrière tendres n'ont pas un rendu de performance suffisant pour un second tour lancé et pour tenter d'aller chercher deux chronos performants sur un même relais, Viñales désirait des pneus neufs en fin de séance et s'en veut de ne pas avoir pu essayer un ultime time-attack.

Immédiatement après sa chute subie vendredi (en début de première séance d'Essais Libres), le pilote Yamaha a posé sa main sur son épaule droite puis, dans l'après-midi, a révélé qu'il était toujours porteur des séquelles de la blessure subie en mars, qui lui cause encore des douleurs. Ce samedi, en plus de soigner cette épaule, il devra probablement mettre de la glace sur sa cuisse gauche, qu'il a lui-même battue à la mort juste après la Q2… Une erreur de calcul l'a en effet conduit à se diriger vers la voie des stands pour essayer de placer un troisième pneu arrière et ainsi procéder à une troisième tentative de tour rapide. Cependant, Viñales est arrivé au box sans avoir le temps de changer la roue, de sortir et de refaire un tour avant que le drapeau à damier ne tombe.

"Nous avons essayé quelque chose de nouveau dans la stratégie de timing et ça n'a pas marché. C'est ma faute, parce que j'ai probablement roulé trop lentement sur les tours de retour au box et je n'ai pas eu le temps de monter ce troisième pneu", résume le natif de Rosas, dont l'objectif pour la course n'a en tout cas pas changé : "Il est le même que d'habitude, monter sur le podium."

Pour Viñales, le fait que les rivaux de la première ligne appartiennent à des équipes satellites est quelque chose de prévisible lorsque l'on constate le niveau de performance actuel. "Les équipes satellites sont au complet et nous savons tous à quel point Zarco peut être rapide. On voit qu'il pilote très vite", a déclaré le pilote Yamaha, actuellement deuxième au classement général à seulement dix points de Fabio Quartararo.

Seulement, malgré les deux victoires consécutives du Français à Jerez, le Catalan considère Franco Morbidelli comme particulièrement affûté et affirme qu'il est le pilote Yamaha le plus en forme à Brno. "Franco est l'un des favoris évidents pour la victoire. Nous essayons d'apprendre de lui parce qu'il pilote très bien", a-t-il fait remarquer au sujet du numéro 12.