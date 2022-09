Viñales pense avoir trouvé le "petit quelque chose" pour gagner

Maverick Viñales a une nouvelle fois démontré ses progrès avec l'Aprilia à Misano, en décrochant son troisième podium en quatre courses, mais l'Espagnol a affiché ses limites en fin d'épreuve puisqu'il a perdu le contact avec Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, qui avaient de son propre aveu "quelque chose en plus."

Unique pilote du plateau à ne pas avoir connu la chute cette année, Viñales devait encore franchir un cap sur sa moto. "Je ne sais pas encore [où se situe la limite]", reconnaissait-il avant d'entamer le week-end de Misano. "Je commence à sentir que j'arrive à débrancher sur un tour et à attaquer très fort. Évidemment que je vais tomber, c'est évident, mais je dois encore trouver la limite. Pour moi, c'est très positif d'être là alors que je ne sais pas quelle vitesse je peux avoir. Je peux me battre en course donc je suis très content du travail que l'on fait avec Aprilia."

Viñales précisait qu'il n'était "pas encore au maximum dans chaque virage" et qu'il pouvait gagner quelques dixièmes en parvenant à mieux faire glisser la RS-GP. Le test organisé cette semaine était l'occasion idéale de travailler sur ces problématiques, avec un nouveau guidon et une selle mieux adaptée à ses besoins. Le pilote estime désormais avoir la machine dont il avait besoin pour retrouver la victoire.

"C'est un test très important pour nous, également très intéressant et très positif", s'est-il réjouit mardi soir, après avoir bouclé 70 tours. "On est très contents de ce qu'il se passe, de notre évolution. Je sens que l'on fait les progrès nécessaires donc je suis impatient d'essayer à nouveau des choses en Aragón parce que c'est très important de le faire sur un autre circuit, mais j'étais très à l'aise sur la moto. Je me vois à l'avant, me battre pour les victoires."

"C'est un peu comme ça que je voulais la moto pour l'avenir", a-t-il ajouté. "J'ai essayé un châssis différent, une position différente sur la moto. C'est ce qui était intéressant aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de données et beaucoup d'informations à comprendre et à réunir. Pour moi, on a fait des progrès aujourd'hui, et c'était le plus important. Dans les dernières courses, il me manquait un petit quelque chose pour jouer la victoire et je pense qu'on l'a [trouvé]."

Viñales a gagné en aisance dans certaines situations qui lui posaient encore des difficultés avec l'Aprilia : "J'ai fait des simulations de départ avec le réservoir plein et la moto a très bien fonctionné. J'ai été assez surpris que la moto fonctionne bien avec un réservoir complètement plein. Ça été l'une de mes meilleures journées avec Aprilia donc je suis très content."

Côté technique, Aprilia avait surtout un châssis à faire évaluer à ses pilotes mardi. "On avait une liste très dense d'éléments à essayer et on a fait 99% du programme en se concentrant sur le nouveau châssis, pas celui de 2023 mais une sorte de concept du 2023, qui inclut un prototype", a précisé Romano Albesiano, directeur technique de la marque. "On s'est concentrés sur cela et sur l'aérodynamique."

Aprilia disposait également d'évolutions sur l'accélérateur et l'échappement, et a prévu de consacrer du temps à l'électronique ce mercredi.

Avec Charlotte Guerdoux