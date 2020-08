Viñales : Plus qu'un seul "bon" moteur pour finir sa saison ?

Maverick Viñales a sauté de sa moto lorsqu'il a été victime de la spectaculaire phase finale d'une avarie de freins sur le Red Bull Ring, tirant tout droit dans le virage 1 à plus de 220km/h. Sa M1 a continué sa route jusqu'à s'écraser contre les barrières de sécurité avant que le contact ne mène celle-ci à prendre feu instantanément.

Le pilote, qui a échappé à toute blessure lors de l'incident, s'est vite relevé et a couru pour demander aux commissaires d'éteindre les flammes de sa moto, conscient qu'il était vital que le moteur ne soit pas endommagé. Depuis le début de la saison, les Yamaha ont subi de sérieux problèmes de fiabilité sur leurs moteurs. Valentino Rossi a connu une péripétie dès la première course, à Jerez, et Franco Morbidelli a vu son moteur casser dans la seconde.

Après avoir détecté lui-même des défauts lors d'une séance d'essais libres au Grand Prix d'Espagne, Viñales a changé un de ses moteurs, qui a été envoyé au Japon pour un contrôle, tout comme celui de Rossi et Morbidelli, si bien que les trois pilotes ont maintenant une allocation de quatre moteurs pour terminer l'année.

En outre, pour surmonter les problèmes, Yamaha a réduit les régimes auxquels ses moteurs fonctionnent et la partie censée avoir causé les problèmes a été remplacée sur certaines unités. Cela signifie que Viñales a deux moteurs avec l'ancienne pièce, qui pourraient encore causer des problèmes, et deux avec la nouvelle, qui seraient classés comme "bons".

Précisément, l'un de ces "bons" moteurs est celui qui a été accidenté lors de la course dimanche dernier, comme le pilote l'a lui-même admis. Si ce moteur est endommagé, l'Espagnol devra terminer les neuf Grands Prix restants avec deux "mauvais" moteurs et un "bon" moteur.

La question est maintenant de savoir si le pilote Yamaha a perdu ou non le moteur de Styrie à cause de l'accident, ce qu'il ignore pour le moment et ne saura pas avant son arrivée à Misano, le 10 septembre. "Nous n'avons pas cette information", a répondu un membre de l'équipe lorsqu'on lui a demandé si le moteur avait été sauvé. À la connaissance de Motorsport.com, Yamaha n'a pas signalé d'anomalie concernant le moteur après la course.

La moto accidentée de Viñales a été ramenée au stand Yamaha par les commissaires de piste. Une fois sur place, les mécaniciens ont démonté et nettoyé toutes les pièces pour vérifier celles à remplacer et les signaler au service des pièces détachées. Une fois le moteur démonté, il a été remis aux ingénieurs de la moto de l'Espagnol, qui l'ont ramenée en camion pour une première analyse. Yamaha possède un département moteur en Italie, où sont fabriquées les pièces des M1 du MotoGP, et il y sera vérifié si le bloc est définitivement endommagé ou non, information qui ne sera connue qu'en amont du Grand Prix de Misano.

"S'ils n'y a pas de carter cassé, ils le nettoient, changent l'huile et l'eau et le mettent sur le banc pour vérifier que le vilebrequin n'a pas été tordu ou que les pièces d'étanchéité n'ont pas été endommagées. Et si c'est le cas, le moteur peut être réutilisé", détaille un expert consulté par nos soins.

Après cinq manches disputées au Championnat du monde MotoGP 2020 et avec encore neuf épreuves prévues au calendrier, Viñales occupe la cinquième position du général avec 48 points, à seulement huit unités de la troisième place de Jack Miller, mais également uniquement cinq points devant la neuvième position occupée par Miguel Oliveira, vainqueur du dernier GP en date. Viñales avait débuté sa saison avec deux arrivées consécutives sur la deuxième marche du podium, à Jerez, mettant dans sa besace un total de 40 points. Il n'en a inscrit que huit sur l'ensemble des trois manches suivantes.