Un violent incendie touche le circuit du GP d'Argentine MotoGP

La piste de Termas de Río Hondo accueille depuis 2014 le Grand Prix d'Argentine MotoGP, saison lors de laquelle l'épreuve a fait son retour après 15 ans d'absence. Les installations ont été frappées par un incendie qui a démarré ce vendredi soir aux alentours de 23h00, heure locale. Il est encore à l'heure actuelle combattu par des équipes de pompiers venus de la ville mais également de cités voisines. La cause est pour le moment inconnue.

Annulé l'an passé en raison de la pandémie de COVID-19, le GP d'Argentine a déjà été repoussé à une date inconnue en fin de saison 2021, qui doit démarrer fin mars au Qatar. L'incendie est un nouveau coup dur pour la piste et laisse penser que les dégâts pourraient d'ores et déjà mettre en péril son organisation cette année.

Cité par le journal La Nación, l'un des nombreux pompiers qui participent à l'intervention pour tenter de maitriser et d'éteindre l'incendie a déclaré : "Quatre-vingt pour cent de la partie construite de la piste a été perdue, consumée par le feu."

Dans le détail, la zone des stands et ses étages supérieurs, où se trouvent la salle de presse et les zones VIP, semblent avoir été gravement touchés. Le travail des équipes sur place consiste désormais à tenter de sauver le musée, et sa collection de voitures et motos. Des pièces de grande valeur ont d'ores et déjà pu en être retirées.

"Nous travaillons pour sauver le musée, le reste a brûlé, tout a été consumé, cela donne envie de pleurer d'impuissance", a concédé un autre pompier, toujours au journal argentin.

