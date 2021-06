Officiel - VR46 s'associe à Ducati pour son arrivée en MotoGP

La nouvelle n'était plus qu'un secret de polichinelle, mais elle est désormais officielle : Ducati a scellé un accord avec l'une des équipes indépendantes les plus en vue du plateau MotoGP à partir de la saison prochaine, le team VR46, créé et dirigé par Valentino Rossi, même si la direction au quotidien sera assurée par Pablo Nieto, qui a déjà occupé le rôle de team manager de la structure dans les plus petites catégories.

L'équipe italienne, jusqu'ici engagée dans les deux plus petites catégories du Championnat du monde ainsi que des séries en Italie et en Espagne, avait fait un premier pas vers le MotoGP cette année en prenant à sa charge la moto alignée par le team Avintia pour Luca Marini. Au mois d'avril, son arrivée plénière était annoncée par l'intermédiaire d'Aramco, géant pétrolier saoudien qui sponsorisera l'équipe à partir de 2022.

Lire aussi : Valentino Rossi confirme et assume l'accord de VR46 avec Aramco

D'abord en contact avec quatre des six constructeurs engagés en MotoGP, VR46 a finalement concentré ses négociations sur Ducati et Yamaha, avant de faire affaire avec le constructeur italien. Un accord de trois années a été annoncé ce mercredi, tandis que VR46 s'est engagé avec la Dorna pour cinq saisons.

"Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord avec VR46 pour les trois prochaines années", déclare Gigi Dall'Igna, manager de Ducati Corse. "Leur Academy a toujours travaillé avec sérieux et avec un grand professionnalisme, donnant à de nombreux pilotes l'opportunité de prendre de l'expérience en Moto2 et Moto3, et aujourd'hui ils peuvent être fiers d'avoir amené trois pilotes talentueux [en MotoGP]. VR46 a aussi démontré être en capable de mener au succès une équipe en Moto3 et en Moto2, et nous leur apporterons le soutien technique maximal en MotoGP, convaincus d'avoir trouvé en VR46 un partenaire ambitieux et motivé comme nous, avec un objectif commun de décrocher d'excellents résultats."

Alessio Salucci, Carmelo Ezpeleta et Gigi Dall’Igna.

Logiquement, il est attendu que Luca Marini soit l'un des deux pilotes alignés par l'équipe VR46 en 2022, dans la continuité de la saison de rookie qu'il réalise actuellement au guidon de la Desmosedici. Après les huit premières manches du championnat, le vice-Champion du monde en titre du Moto2 compte pour meilleurs résultats trois 12e places et un total de 14 points au championnat contre 26 pour son coéquipier, Enea Bastianini.

Si le nom du second pilote est moins certain pour le moment, le Prince Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, qui soutient le projet à travers Tanal Entertainment Sport & Media et Aramco, aimerait que Rossi assure un double rôle de patron-pilote : "Pour moi, il serait fantastique que Valentino Rossi puisse rouler pour Aramco Racing Team VR46 les prochaines années, aux côtés de son frère Luca Marini, qui roule déjà cette année", a-t-il précisé.

Lire aussi : Pourquoi Yamaha risque de perdre Valentino Rossi

C'est pourtant Marco Bezzecchi qui fait figure de favori pour ce second guidon. Lui aussi membre de la VR46 Riders Academy, il court dans le team de Rossi en Moto2 depuis l'an dernier et a déjà fait équipe avec Marini. Au terme de deux saisons disputées dans la catégorie Moto3, il s'était classé troisième du championnat en 2018, position qu'il occupe actuellement en Moto2 après quatre entrées dans le top 3 en ce début de saison.

Ducati et VR46 n'ont pas donné de précisions sur le modèle qui sera fourni à l'équipe la saison prochaine mais Marini pourrait bénéficier de la version 2022 et le second pilote de la version 2021. Déjà associé à Pramac Racing et Gresini Racing, Ducati comptera donc bel et bien huit motos en MotoGP la saison prochaine avec ce nouvel ajout au groupe des équipes satellites du constructeur italien, comme ce fut déjà le cas entre 2016 et 2018. Le championnat passera lui de 22 à 24 machines avec le retour de Gresini au statut de team indépendant, désormais dissocié d'Aprilia.

Le plateau MotoGP 2022