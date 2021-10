VR46 assure être toujours en bonne voie pour rejoindre le MotoGP

Depuis l'annonce, au mois d'avril, d'un projet de sponsorisation de l'équipe VR46 afin de lui permettre de s'engager pour cinq ans dans la catégorie MotoGP, les liens entre la structure italienne et le groupe saoudien Aramco ont paru aussi flous qu'étranges, voire suspects pour un certain nombre d'observateurs.

L'officialisation du partenariat entre VR46 et Ducati aura été la seule avancée tangible réalisée depuis l'annonce initiale, le nom des pilotes n'ayant, lui, pas été officiellement dévoilé. Mais c'est surtout la confusion née de communications contradictoires quant à l'existence même du programme qui laisse planer un doute et continue d'alimenter la défiance de ceux qui restent convaincus que ce projet finira par capoter.

Interrogé à maintes reprises sur le sujet, Valentino Rossi a constamment réaffirmé l'engagement de son équipe en MotoGP pour la saison prochaine, confiant dans la véracité des échanges qu'il a pu avoir avec le prince saoudien, tout en se disant dans l'incapacité de fournir des informations plus précises. Vendredi, c'est Pablo Nieto, team manager de VR46, qui a été interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse réunissant les représentants des équipes satellites MotoGP, et il a tenté à son tour de tordre le cou aux rumeurs. Ne niant pas "certains retards", le responsable espagnol a affirmé que le projet était toujours sur les rails.

"Comme vous le savez, nous avons scellé cet accord avec Aramco. En Arabie saoudite, les choses avancent très, très lentement, mais nous sommes en bonne voie. C'est le plus important. Il faut que nous continuions à travailler. Pour le moment, ce que je peux vous dire c'est que nous y travaillons. Il y a certains retards, mais nous sommes en bonne voie et nous y travaillons", a déclaré Pablo Nieto.

Aucune surprise pour les pilotes

Également questionné sur l'identité des pilotes choisis pour défendre les couleurs de l'équipe VR46 la saison prochaine en MotoGP, Nieto a confirmé sans les citer que Luca Marini et Marco Bezzecchi formeraient ce line-up.

"Nous sommes impatients, car nous aurons notre propre équipe. En partant complètement de zéro, nous lançons un très beau projet. Comme tout le monde le sait, nous connaissons déjà les pilotes, mais ce week-end est un week-end très important pour nous et pour notre famille, car c'est le week-end de Valentino et nous ne voulons donc rien dire à ce sujet. Mais tout le monde sait qui seront les pilotes qui seront en MotoGP et en Moto2", a-t-il indiqué, en référence au fait que Valentino Rossi fait cette semaine ses adieux au public italien.

"Nous devons apprendre et progresser, car il s'agit d'un nouveau défi pour nous, mais je pense que nous sommes très bien soutenus par Ducati et c'est le plus important. Nous venons ici pour faire de très bonnes choses", a ajouté Nieto.

En attendant cette montée en grade, VR46 prend ses marques avec la catégorie MotoGP cette année par le biais d'un accord passé avec l'équipe Avintia et permettant à Luca Marini de disputer sa première saison. "Il est important pour nous d'apprendre, de progresser et de voir comment ça se passe pour notre équipe dans cette nouvelle catégorie. Il est très important de comprendre comment ça fonctionne, car c'est très différent du Moto2", a souligné Pablo Nieto.

"Nous savons aussi que la manière dont cela fonctionne avec le constructeur est très important, et nous avons de très bonnes sensations avec Ducati. Nous savons que la première année est toujours difficile, mais je pense que nous faisons du très bon travail malgré tout. Il est important d'apprendre, que ce soit pour tous les mécaniciens ou tout le staff de l'équipe, et ensuite nous passerons à notre propre équipe en 2022."

Outre son programme en MotoGP, VR46 doit également avoir deux équipes en Moto2 la saison prochaine, une étant la structure déjà existante (également sponsorisée par Aramco) et l'autre étant un team qui court actuellement en Espagne et qui fera le grand saut vers le Championnat du monde.

