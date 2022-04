Warm-up - Aleix Espargaró confirme devant Fabio Quartararo

Le soleil était à nouveau présent pour ce warm-up long de 40 minutes afin d'offrir une compensation aux pilotes après l'annulation des essais de vendredi à la suite de problèmes logistiques. La température ambiante était de 9°C et celle de l'asphalte de 27°C, moins élevées que les conditions attendues pour l'après-midi, dans ce qui représentait la dernière occasion d'évaluer les pneus avant la course.

Les pilotes ont tous pris la piste avec un tendre à l'arrière mais les choix ont été plus variés à l'avant, oscillant entre le tendre et le dur. Enea Bastianini et Johann Zarco ont placé Ducati en tête dans les premiers instants de la séance mais Aleix Espargaró, homme fort de la journée de samedi, a vite pris le pouvoir. Fabio Quartararo, qui voit le premier poleman pour Aprilia dans l'ère MotoGP comme le grand favori pour la course, a fait mieux pour 0"018.

Brad Binder a profité de la roue de Maverick Viñales pour réaliser coup sur coup les deux meilleurs chronos de la séance. Le pilote KTM n'a pas conservé la tête bien longtemps puisque Quartararo l'a battu avec un chrono de 1'38"892, le premier de la journée sous la barre des 1'39. Les deux hommes avaient un pneu tendre à l'avant, alors qu'Aleix Espargaró, désormais quatrième derrière Takaaki Nakagami, avait le dur.

À la fin de son premier relais, Marco Bezzecchi a chuté à haute vitesse au virage 6. Le pilote VR46 a cherché à regagner son box au plus vite pour reprendre ses évaluations avec sa deuxième moto.

Les pilotes Aprilia ont haussé leur rythme au cap de la mi-séance. Viñales est remonté au deuxième rang tandis qu'Espargaró s'est intercalé entre Quartararo et son coéquipier, avant de reprendre les commandes de la séance. Le chrono de Viñales a été annulé mais l'Espagnol a repris la troisième place dans le tour suivant, pendant qu'Espargaró améliorait encore sa référence. Jorge Martín s'est invité dans la lutte en signant le troisième temps, à un moment de la séance où tous les autres pilotes disposant de la Ducati 2022 étaient hors du top 10.

Le team VR46 a connu sa deuxième chute de la matinée quand Luca Marini est parti à la faute au virage 2. Le demi-frère de Valentino Rossi, qualifié en première ligne, a pu repartir.

Aleix Espargaró conserve les commandes

Après un passage par leur garage, les pilotes ont repris la piste pour les dix dernières minutes, toujours avec un tendre à l'arrière, sauf Bezzecchi qui a préféré le medium. Ils avaient pour la majorité un dur à l'avant, la gomme offrant le plus de stabilité et qui devrait être privilégiée en course. Les améliorations se sont faites plus rares dans ce dernier quart de la séance, les plus notables étant celles de Bagnaia et Zarco, qui se sont peut-être rassurés en vue de la course.

Aleix Espargaró a ainsi conservé la tête devant Fabio Quartararo et Álex Rins, discret depuis l'entame des essais et septième sur la grille. Jorge Martín s'est classé au quatrième rang devant Maverick Viñales et Pecco Bagnaia. Au lendemain de qualifications très difficiles, puisqu'il ne s'élancera que de la 16e position, Miguel Oliveira a pris la septième place. Le vainqueur du GP d'Indonésie a devancé son coéquipier Brad Binder, tandis que Takaaki Nakagami et Johann Zarco ont complété le top 10.

Joan Mir a pris la 11e place, devant le leader du championnat Enea Bastianini, Pol Espargaró et Franco Morbidelli. Jack Miller s'est fait discret avec le 17e temps.

GP d'Argentine - MotoGP - Warm-up