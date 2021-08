Warm-up - Aleix Espargaró leader, Marc Márquez encore à terre

C'est une nouvelle fois dans des conditions très fraîches que les pilotes ont pris la piste, pour cette dernière occasion de rouler avant la course. La température ambiante était de 14°C au début de la séance, celle de la piste n'atteignant que 19°C. Les pilotes ont majoritairement opté pour deux pneus tendres alors qu'il est peu probable qu'ils utilisent cette gomme à l'avant en course, sur un asphalte plus chaud.

Les frères Espargaró ont vite pris le pouvoir, avec Pol devant Aleix. Le pilote Aprilia s'est porté en tête dans son deuxième tour rapide, avant d'être délogé par Fabio Quartararo, premier pilote de la journée à briser la barre des 2'01. Le Français a amélioré son chrono mais il a ensuite été battu par Takaaki Nakagami, souvent performant dans le warm-up, puis par Aleix Espargaró.

Plusieurs pilotes ont fait des erreurs dans la dernière partie de la séance. Enea Bastianini est tombé au virage 12 tandis que Marc Márquez, déjà auteur d'une spectaculaire cabriole vendredi matin, a été victime d'une chute au virage 8. L'Espagnol a pu se relever et il a tenté de repartir sur sa machine, avant de renoncer. Le débutant Jake Dixon est parti à la faute à son tour au virage 16.

Aleix Espargaró a conservé la première place devant deux pilotes Honda, Takaaki Nakagami et son frère Pol. Jorge Martín et l'étonnant Iker Lecuona ont bouclé le top 5, tandis que Fabio Quartararo a glissé à la sixième position mais a pu devancer le duo de Suzuki, Joan Mir faisant mieux qu'Álex Rins, dernier vainqueur en MotoGP sur cette piste. Jack Miller s'est classé au neuvième rang devant Marc Márquez, resté dans les dix premiers malgré sa chute.

À la peine depuis le début du week-end, Johann Zarco a dû se contenter de la 15e place, deux positions devant Pecco Bagnaia et quatre devant Valentino Rossi.

