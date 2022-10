Warm-up - Bagnaia devant Marini et Zarco, toujours sur le sec

Décidément, les orages et averses annoncés n'auront pas touché Buriram ! Une fois encore, c'est sur le sec que les pilotes ont roulé pour leur dernière séance d'essais, ce qui n'était pas pour déplaire à l'heure d'acter le choix des pneumatiques pour la course.

C'est donc avec 25°C dans l'air et déjà 36°C en piste que le plateau MotoGP a entamé son warm-up, et c'est Enea Bastianini qui a instauré la première référence en 1'32"034, encore bien loin du 1'29"671 record de la pole position de Marco Bezzecchi.

Franco Morbidelli a un temps détrôné son compatriote, avant qu'Aleix Espargaró s'empare de la première place devant Maverick Viñales. Particulièrement en difficulté ce week-end, les coéquipiers Aprilia doivent absolument trouver des solutions durant cette session afin d'espérer pouvoir être compétitifs et remonter en course de leurs 13e et 17e places respectives.

En milieu de séance, Pecco Bagnaia menait devant Johann Zarco, Enea Bastianini et Fabio Quartararo. Le top 10 était ensuite complété par Luca Marini, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Marc Márquez, Jack Miller et Jorge Martín. Miguel Oliveira n'avait de son côté pas encore de chrono enregistré et entrait tout juste en piste.

Tous les pilotes étaient en pneu medium à l'avant, en revanche l'arrière était partagé entre le medium et le tendre avec la moitié du plateau ayant opté pour l'un et l'autre moitié pour l'autre.

Le reste de la séance est resté calme, malgré quelques erreurs et chaleurs, notamment de Jack Miller, Darryn Binder, Marc Márquez et Fabio Quartararo. Ce dernier a été appelé à son box à deux minutes de la fin et est reparti pour disputer la toute dernière minute avec le plein d'essence.

Au drapeau à damier, Pecco Bagnaia a conservé le meilleur temps, qu'il a amélioré de trois dixièmes. Luca Marini est venu se glisser entre lui et Johann Zarco. Enea Bastianini et Miguel Oliveira ont terminé dans le top 5, devant Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi a pour sa part fini au 12e rang et Marc Márquez au 14e.

Le départ de la course sera donné à 10h, heure française.

GP de Thaïlande - MotoGP - Warm-up