Warm-up - Bastianini s'affirme avant la course

Le plateau MotoGP a pu profiter d'un warm-up en conditions sèches et mettre à profit les 20 minutes imparties pour peaufiner les derniers détails, et notamment décider quels pneus utiliser pour la course. Les températures, encore fraîches avec 25°C dans l'air et 23°C en piste, n'ont toutefois pas été très représentatives de ce qui les attendra tout à l'heure. La course pourrait quoi qu'il en soit se disputer sous la pluie, ce qui ne facilite en rien la tâche des pilotes et des équipes.

Pecco Bagnaia a été le premier à se porter en haut de la feuille des temps, mais il a rapidement été passé par Fabio Quartararo. Frustré par sa performance sous la pluie lors des qualifications, le Français a montré à nouveau son rythme sur le sec.

Après avoir passé la moitié de la séance en tête, il s'est vu doublé par Enea Bastianini, qui a été le premier à passer sous la barre des 1'32. L'Italien et son coéquipier Fabio Di Giannantonio arborent par ailleurs une livrée spéciale pour leur Grand Prix à domicile, en hommage à Fausto Gresini, patron de l'équipe décédé en 2021. Il s'agit de la livrée avec laquelle ce dernier roulait en 125cc l'année de son second titre mondial en 1985.

La livrée spéciale qu'arborent Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio au GP de Saint-Marin

Les deux hommes étaient suivis de Jorge Martín, dans le rythme après avoir manqué ses qualifications (il s'élancera 13e sur la grille), Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró, Luca Marini et Pecco Bagnaia. Le poleman Jack Miller et le duo KTM Brad Binder et Miguel Oliveira complétaient le top 10. Johann Zarco était 16e.

Dans les dernières minutes, Luca Marini est remonté au second rang, à un dixième de Bastianini. Il arbore également une livrée spéciale aujourd'hui, tout comme son coéquipier Marco Bezzecchi.

Le classement a très peu bougé dans les derniers instants et Enea Bastianini a conservé le meilleur temps de 1'31"944. Pecco Bagnaia est venu se glisser en deuxième position, devant Luca Marini, pour un triplé Ducati. Fabio Quartararo a conclu au quatrième rang, devant Maverick Viñales, Jorge Martín et Aleix Espargaró. Johann Zarco a pour sa part terminé 12e.

Rendez-vous à 14h pour le départ de la course.

Grand Prix de Saint-Marin - MotoGP - Warm-up