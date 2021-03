Warm-up - Quartararo premier d'un doublé Yamaha, Zarco meilleur pilote Ducati

Les vingt dernières minutes d'essais avant la première course de la saison ont offert aux pilotes des conditions plus fraîches que celles qu'ils ont connues lors des deux précédents après-midi, avec 25°C dans l'air et 34°C sur la piste. Le vent, susceptible de ramener du sable sur la piste ce dimanche, a de son côté été mesuré à 24 km/h. Ces conditions plus proches de celles rencontrées en course ont permis aux pilotes de débuter la séance en pneus tendres, qu'ils devraient majoritairement utiliser dans la soirée. Franco Morbidelli a été le seul à opter pour un dur à l'avant, tandis que Danilo Petrucci a choisi un medium.

Les deux Français du plateau ont été les premiers à s'illustrer. Johann Zarco était en tête après la première série de tours chronométrés puis Fabio Quartararo, parti peu après ses rivaux, a fait nettement mieux. Zarco a repris l'avantage et Joan Mir s'est intercalé entre les deux hommes. Le pilote du team Pramac a une nouvelle fois été battu, par Álex Márquez cette fois, avant de récupérer la première place dans la foulée, grâce à un chrono de 1'55"333 qui l'a placé 0"644 devant l'Espagnol. Aleix Espargaró puis Quartararo se sont positionnés entre les deux.

Les pilotes sont passés aux stands et seul Petrucci n'a pas roulé avec deux pneus softs, conservant un medium à l'avant. Maverick Viñales, seulement 16e jusque-là, s'est emparé de la première place après le cap de la mi-séance, redonnant ainsi le pouvoir à Yamaha dans le duel attendu face à Ducati. Une prise de pouvoir devenue doublé quand Quartararo a repris la tête du classement, 0"138 devant son nouvel équipier.

Les pilotes Yamaha ont conservé l'avantage jusqu'au drapeau à damier, devant Zarco et Márquez. Takaaki Nakagami s'est classé au cinquième rang devant un autre représentant de Honda, Pol Espargaró, qui va disputer sa première course dans le team Repsol Honda ce dimanche. Enea Bastianini a réalisé le septième temps devant Stefan Bradl, qui a confirmé la bonne forme de Honda dans cette séance, et son équipier Luca Marini. Franco Morbidelli a complété le top 10.

Joan Mir, comme souvent la saison passée contraint à une remontée depuis sa modeste dixième place sur la grille, a pris la 11e place, devant Álex Espargaró et son équipier Álex Rins. Miguel Oliveira a encore été le meilleur représentant de KTM, avec le 14e temps devant le poleman Pecco Bagnaia, discret dans cette séance. Le second pilote Ducati factory, Jack Miller, s'est contenté du 21e chrono, après seulement cinq tours. L'Australien a beaucoup attendu pour prendre la piste, après avoir prévenu qu'il réfléchirait à deux fois avant de rouler à nouveau de jour.

GP du Qatar - MotoGP - Warm-up