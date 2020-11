Warm-up - Franco Morbidelli reste dominateur

Le soleil a fait son retour sur le circuit de Valence, qui pourrait voir Joan Mir décrocher le titre ce dimanche. La séance a débuté dans de bonnes conditions, avec 19°C dans l'air et 17°C sur la piste, permettant aux pilotes encore hésitants de choisir leurs pneus pour la course. La majorité du plateau a pris la piste avec deux gommes médiums, même si samedi, Álex Rins confiait qu'il hésitait encore avec le dur à l'avant.

Aleix Espargaró a mené en début de séance, avant que son frère, Pol, prenne l'avantage. Franco Morbidelli, auteur de la pole et désigné favori par la plupart des pilotes pour la course, n'était qu'en milieu de classement avant de vite remonter au deuxième rang, entre les frères Espargaró. L'Italien s'est porté en tête à la mi-séance, avec un chrono de 1'31"057. Morbidelli a ensuite enchaîné des temps en 1'31"2 et aucun pilote n'a pu le battre.

Dans le classement final, Franco Morbidelli devance Pol Espargaró et Jack Miller, auteur d'un bon temps en fin de séance. Andrea Dovizioso a pris la quatrième place, devant Takaaki Nakagami, Brad Binder et Joan Mir, ce qui signifie que les six marques sont représentées au huit premières places. Cette séance n'est peut-être pas celle que Mir espérait. Qualifié au 12e rang, le leader du championnat s'est plaint du comportement de sa moto lors qu'il est repassé par les stands. Álex Rins, son équipier chez Suzuki, est mal placé, au 16e rang.

Fabio Quartararo, également en milieu de grille, a pris la neuvième place. Les Yamaha officielles sont distancées, avec le 12e chrono pour Maverick Viñales, trois positions devant son coéquipier, Valentino Rossi. Johann Zarco, en quête de son second podium de la saison, a réalisé le 13e temps dans cette séance.

Lire aussi : Quatrième sur la grille, Zarco voit le podium à sa portée

Álex Márquez, victime d'une violente chute samedi, a repris la piste afin d'évaluer sa condition physique, surtout en raison de son œdème sur la main gauche. Auteur du 14e chrono de la séance, le pilote espagnol va maintenant déterminer s'il est apte à disputer la course.

GP de Valence - MotoGP - Warm-up