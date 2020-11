Warm-up - Mir mène, Quartararo encore en retrait

Les pilotes ont débuté les 20 minutes de ce warm-up avec les meilleures conditions depuis le début du week-end, grâce à une piste en grande partie sèche, même si les commissaires continuaient d'assécher la trajectoire au premier virage dans les instants précédant le début de la séance, entamée avec une température ambiante de 15°C et de 14°C sur la piste.

La pluie ayant perturbé les deux premières journées, les pilotes se sont précipités en piste, profitant de conditions similaires à celles attendues pour la course, même si la température de l'asphalte devrait continuer à monter, rendant le travail sur les pneus difficile dans cette séance. Les choix de gommes ont été très variés, la majorité des pilotes optant pour un duo de pneus medium mais d'autres préférant un dur à l'arrière, comme Franco Morbidelli, ou, à l'opposé, un tendre, à l'image de Joan Mir. Certains pilotes ont décidé de passer aux stands à mi-séance pour changer de machine et tester une différente monte pneumatique.

Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami et Álex Rins se sont plusieurs fois échangé la première place dans les premières minutes. Rins a établi une référence en 1'32"576, un chrono que Jack Miller est venu égaler au millième près. Nakagami a repris l'avantage en roulant en 1'32"371, le meilleur chrono du week-end. Aleix Espargaró a créé la surprise en se portant en tête, grâce à un tour dans la roue de son frère Pol, qui s'élancera de la première place sur la grille de départ.

Sous le drapeau à damier, Joan Mir a réalisé le meilleur temps et personne n'est venu le battre. Le leader du championnat devance Aleix Espargaró, Jack Miller, Takaami Nakagami et Pol Espargaró. Les cinq premiers roulent sur cinq machines différentes et se tiennent en seulement 0"187. Álex Marquez a pris la sixième place, devant Franco Morbidelli, le meilleur représentant de Yamaha dans cette séance, et Álex Rins.

Maverick Viñales a réalisé le 10e temps. Le pilote espagnol devra remonter le classement en s'élançant depuis les stands, en raison de l'utilisation de son sixième moteur de l'année. Fabio Quartararo est encore en retrait, au 13e rang. Le Français sera lui aussi contraint à une course d'attaque depuis la 11e place sur la grille. Johann Zarco, performant sur piste humide mais plus en difficulté sur piste sèche depuis le début du week-end, a pris la 17e place. Valentino Rossi, de retour après avoir dû manquer les courses de MotorLand Aragón en raison d'une infection au COVID-19, a signé le 17e temps.

GP d'Europe - MotoGP - Warm-up