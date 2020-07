Warm-up - Márquez et Viñales annoncent leur duel

Privés de massages de récupération en raison des mesures de distanciation physique imposées pour lutter contre le la propagation coronavirus, les pilotes, qui savent se lancer aujourd'hui dans une journée particulièrement physique, se seraient sans doute bien passé de devoir prendre la piste dès 9h20 ce matin.

Pourtant, cette séance de warm-up représente la dernière occasion pour l'ensemble du plateau MotoGP d'évaluer les enveloppes pneumatiques Michelin mises à disposition ce week-end à Jerez dans l'espoir d'affiner les réglages et de prendre les bonnes décisions sur les choix de pneus à employer en course et comment les gérer. Une séance à laquelle ne participe pas Álex Rins : le pilote espagnol de l'équipe Suzuki est malheureusement forfait pour le reste du week-end suite à sa chute des qualifications, qui lui a valu une douloureuse blessure à l'épaule nécessitant l'emploi de sédatifs.

À l'image de Valentino Rossi, encore en délicatesse avec les pneus, certains ont encore beaucoup de travail ce matin pour se présenter dans de bonnes conditions de course. Dans le clan Yamaha, Fabio Quartararo est pourtant l'exemple rassurant que l'on peut inverser la vapeur en peu de temps en cours de week-end : les premières séances de vendredi n'avaient guère apporté beaucoup de réponse au pilote Petronas, qui a progressivement débloqué un rythme performant au fil des séances lui permettant même de signer une belle pole position samedi. Néanmoins, sur le warm-up, le Français a du se contenter du septième chrono.

Comme lors des EL4, Marc Márquez et Maverick Viñales ont en tous les cas répondu présent en rythme de course et confirmé l'idée selon laquelle l'explication en course se fera a minima entre ces deux hommes. Chez Ducati, la séance a permis de se rassurer un petit peu, du côté de Danilo Petrucci, resté globalement en retrait jusqu'à présent. Bonne séance de Franco Morbidelli, tandis que Cal Crutchlow aurait préféré se passer de sa chute dans les derniers instants de celle-ci.

