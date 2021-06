Warm-up - Viñales et Quartararo encore au sommet

Quelques raisons de soleil sont apparus au début de cette ultime séance d'essais avant la course, très utile pour déterminer les choix de pneus, le nouvel asphalte d'Assen offrant une bonne adhérence avec tous les types de gomme. Samedi, Michelin estimait que les pilotes pourraient utiliser le tendre ou le medium à l'avant, tandis que le tendre, le medium et le dur offraient chacun des avantages à l'arrière, et des combinaisons très variées ont été vues au cours de ce warm-up.

"Ici, tous les pneus fonctionnent bien grâce à la nouvelle surface. En course, on verra un mélange de tendre, medium et dur", a précisé Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin, au site officiel du MotoGP durant la séance. "Plus il fera chaud, plus le choix sera dur. Le dur offre plus de stabilité. Dans certains changements de direction, il faut de la stabilité. [...] À l'avant, le choix se fera entre le tendre et le medium. Personne n'a testé le dur et les performances du tendre et du medium sont suffisantes, ils offrent assez de soutien."

Sur un asphalte mesuré à 25°C, la température ambiante étant de 21°C, Fabio Quartararo (medium-dur) était en tête après la première salve de tours rapides, devant le poleman Maverick Viñales (tendre-dur). Iker Lecuona (medium-medium) puis Marc Márquez (medium-tendre) ont tour à tour mené mais les pilotes Yamaha ont repris le pouvoir, s'échangeant la première place à plusieurs reprises, le dernier mot revenant à Viñales, 0"329 devant Quartararo.

Derrière les deux hommes qui ont survolé chaque séance depuis le début du week-end, Álex Rins (medium-dur) a pris la troisième place malgré son poignet droit toujours douloureux, devançant deux pilotes du clan Honda, Takaaki Nakagami (tendre-medium) et Marc Márquez. Johann Zarco (medium-dur) a été le meilleur représentant de Ducati au sixième rang devant Lecuona, Pol Espargaró, Pecco Bagnaia et Valentino Rossi, entré dans le top 10 grâce à un chrono sous le drapeau à damier. Joan Mir s'est contenté du 12e chrono, devant Jack Miller.

GP des Pays-Bas - Warm-up

