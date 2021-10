Warm-up - Nakagami dominateur sur un circuit enfin sec

Un franc soleil a enfin fait son arrivée sur le circuit de Misano mais le circuit était encore partiellement humide au début de cette séance décisive pour la course puisqu'il s'agissait de la seule véritable opportunité de se préparer pour une épreuve qui devrait se disputer sur un circuit intégralement sec. Malgré un changement d'horaire, les conditions étaient cependant très fraîches avec un asphalte peinant à atteindre 12°C.

Les choix de gommes ont varié dans les premiers instants de la séance, certains pilotes jouant la prudence avec des pneus pour la pluie, d'autres choisissant de rouler immédiatement en slicks, des gommes rapidement adoptées par l'ensemble du plateau.

Les pilotes avec les pneus pour la pluie ont signé les premiers chronos mais Takaaki Nakagami a vite pris le pouvoir avec deux slicks tendres, choix évident dans des conditions où faire monter les pneus en température était si difficile. Le Japonais a longtemps conservé un gros avantage, avec plus d'une seconde d'avance sur le poleman Pecco Bagnaia et plus de deux sur ses autres rivaux.

Le pilote LCR a amélioré plusieurs fois sa référence pour terminer la séance avec le meilleur chrono du week-end, devant Bagnaia, Jack Miller et Franco Morbidelli, seuls pilotes à moins d'une seconde. Iker Lecuona a confirmé son bon niveau dans ces conditions mixtes avec la cinquième place, devant Álex Márquez, Pol Espargaró et Johann Zarco. Marc Márquez et Joan Mir ont complété un top 10 que Fabio Quartararo a manqué pour moins d'un dixième. Valentino Rossi, qui s'apprête à disputer sa dernière course sur ses terres, a signé le 20e temps.

Vers une gestion des pneus difficile en course

Aucune nouvelle averse n'est attendue ce dimanche et, après deux journées très pluvieuses, la course s'annonce très incertaine, les pilotes pouvant difficilement s'appuyer sur les données du GP de Saint-Marin, disputé sur cette piste le mois dernier, puisque la température est bien plus faible ce week-end.

"On attend une température autour de 25 ou 27°C en course", a confié Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin, au site officiel du MotoGP, craignant néanmoins une dégradation excessive des pneus et du graining en course : "C'est une bonne température. Le souci est que la piste sera verte, avec très peu de gomme sur la piste, donc les pneus auront un peu plus de mal à générer de la chaleur et du grip."

"Dans la première course, on a vu que c'était difficile pour le côté gauche [de la gomme tendre], vraiment à la limite", a ajouté l'Italien. "Aujourd'hui ça sera pire, mais quand même gérable. Il n'y aura pas de gros problème. Ça se gère sur les gaz, l'électronique, avec les réglages de la moto, ou avec une pression plus élevée à l'arrière. Ça aidera à survivre."

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 3