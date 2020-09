Warm-up - Quartararo au sommet et dans le gravier

Fabio Quartararo a signé le meilleur temps du warm-up du Grand Prix de Catalogne, ultime séance de préparation en vue de la course qui se disputera cet après-midi à Barcelone. Une séance une nouvelle fois disputée dans des conditions particulièrement fraîches, aussi n'a-t-il pas été surprenant de voir tout le monde privilégier les pneus tendres, à la seule exception de Tito Rabat qui a choisi un medium à l'arrière pour ce court roulage.

À nouveau, les Yamaha ont pris les commandes dès l'entame de la séance, avec Quartararo. Le Français allait s'y maintenir jusqu'à la conclusion, grâce à une série impressionnante. Car au temps de 1'41"602 qui lui a permis de se positionner en tête devant Maverick Viñales ont suivi des tours bouclés en 1'40"671, 1'40"274, 1'40"250, et enfin 1'40"139, meilleur temps final de cette séance.

Après un nouveau tour du même acabit (1'40"156), sa série s'est arrêtée sur une petite chute alors qu'il était à nouveau lancé dans une amélioration. Quartararo en était au 15e tour d'utilisation de son pneu avant lorsque celui-ci a semblé se bloquer au moment d'aborder le virage 4, forçant le pilote à tirer tout droit dans le gravier puis à se laisser tomber. Après de longs efforts avec les commissaires de bord de piste, il a pu relancer sa M1 et boucler sa séance.

À quelques minutes de la fin de ce warm-up, Brad Binder a connu la même mésaventure que le pilote Petronas, le Sud-Africain étant contraint à une excursion dans le gravier au virage 4 jusqu'au moment où il a dû lâcher son guidon et se laisser tomber alors qu'il approchait du mur de protection.

Du côté des chronos, on a pu voir les Ducati officielles de Danilo Petrucci et Andrea Dovizioso se mêler au groupe de tête dans les premières minutes de cette séance, puis Pecco Bagnaia hisser à son tour sa Desmosedici dans la partie haute du classement. C'est Johann Zarco qui a fini par prendre l'avantage dans ce petit groupe de Borgo Panigale, pour terminer huitième de la séance. Qualifié sixième, le Français voulait trouver quelques dixièmes de plus ce matin pour tenter de se mêler à la lutte pour le podium en course.

Les principaux challengers de Fabio Quartararo ce matin ont toutefois été Valentino Rossi et Franco Morbidelli, toujours dans le coup depuis le début du week-end, avant que Takaaki Nakagami ne parvienne à hisser sa Honda en deuxième position. Cal Crutchlow n'était pas loin lui non plus, ayant pris l'avantage sur Joan Mir dans son sixième tour, ce qui lui vaut de figurer dans le top 5 de cette séance.

Rendez-vous est désormais pris pour les 24 tours de la course. Rappelons que son départ sera exceptionnellement donné à 15h.

