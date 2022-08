Warm-up - Quartararo le plus rapide avant la pluie

Les pilotes MotoGP ont eu une ultime opportunité d'affiner la préparation de la course, ce dimanche matin, avec une séance de 20 minutes. Les prévisions météo, toujours menaçantes, les ont d'abord poussés à réaliser un essai de changement de machine, technique qu'il conviendra de maîtriser à la perfection si la course subit des conditions changeantes et permet d'enclencher la procédure du flag-to-flag. Il s'agirait assurément d'une mauvaise nouvelle pour Aleix Espargaró, qui est apparu en souffrance au moment de sauter de sa première moto pour enfourcher la seconde, lui qui soigne une fracture du talon droit depuis deux semaines.

Sans pluie initialement, c'est sur une piste n'affichant que 20°C, avec 17°C enregistrés dans l'air et un taux d'humidité de 78% qui n'augurait rien de bon, qu'a débuté cette séance. Le premier temps de référence a été posté par Johann Zarco, très loin des chronos affichés ces derniers jours. Passé sous la barre des 1'31 dans son deuxième tour lancé, le Français affichait en ce début de séance une marge significative avec plus d'une demi-seconde d'avance sur le deuxième pilote classé, lui aussi doté d'une Ducati, Marco Bezzecchi.

Une nouvelle amélioration dans le tour suivant a été rapidement retirée à Zarco, à cause d'un dépassement des limites de la piste, une faute que de très nombreux pilotes ont eu à payer tout au long du week-end et qui pourra s'avérer très couteuse en course si elle se répète.

Fabio Quartararo en a profité pour prendre le relais de son compatriote en tête du classement, puis pour atteindre la fenêtre des 1'29. Contrairement à la hiérarchie affichée par les deux premières journées d'essais, le classement affichait à mi-séance une grande variété de marques en haut de la feuille des temps. Ainsi, la Yamaha du champion en titre était suivie par l'Aprilia de Maverick Viñales, la Suzuki d'Álex Rins, une première Ducati aux mains de Luca Marini puis la M1 de Franco Morbidelli, rarement à la fête depuis le début de l'année.

Les premières gouttes de pluie ont été signalées à huit minutes de la fin de la séance, d'abord dans le secteur 1 de la piste avant que l'averse s'étende à l'ensemble du circuit. Restés en pneus slicks, les pilotes ont pour la plupart poursuivi leur roulage dans ces conditions intermédiaires et quelques améliorations ont continué à être enregistrées. En particulier, Jorge Martín s'est hissé à la troisième place et Jack Miller à la quatrième, tous deux avec une monte soft-soft.

La séance s'est conclue sans encombre, avec un classement sans doute peu représentatif de la hiérarchie en cas de course sèche. Le poleman Enea Bastianini s'est ainsi classé 16e. Pecco Bagnaia, qui se positionnera derrière lui sur la grille de départ, est 11e derrière Aleix Espargaró et Johann Zarco.

Le départ de la course sera donné à 14h.

GP d'Autriche - MotoGP - Warm-up