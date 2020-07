Warm-up - Quartararo, Dovizioso et Viñales prennent rendez-vous

C'est en effet jusqu'à 37°C et plus de 60°C que sont attendues les températures cet après-midi ! Le Champion du monde en titre Marc Márquez désormais forfait, Fabio Quartararo et Maverick Viñales ont une belle zone de liberté pour tenter de capitaliser sur un nouveau gros résultat à Jerez et prendre le large aux points. Il faudra néanmoins compter ce week-end sur la force apparente de la Honda de Takaaki Nakagami, semblant pouvoir se mêler à la lutte pour le podium, et au rythme très efficace des pilotes KTM, qui pourraient donner du fil à retordre aux pilotes Ducati, parmi lesquels Miller, qui revient à Jerez avec la forte volonté de signer un podium.

Solide leader en milieu de séance avec un compétitif 1'38''002, Brad Binder a confirmé ses excellentes dispositions avec la machine autrichienne pour ce qui n'est que sa seconde apparition dans la catégorie reine. Déterminé à afficher un rythme de course plus régulier que celui de la semaine dernière, Maverick Viñales se montrait vite capable de faire tomber cette référence à 1'37''880, qui devenait quelques instants plus tard un poil plus lente que le tour de Bagnaia (1'37''862).

Le time-attack des derniers instants a permis de nombreuses améliorations, dont celle, vindicative, du poleman Fabio Quartararo, finalement auteur du meilleur temps de la séance devant Andrea Dovizioso et Maverick Viñales.

En grande difficulté et cherchant ses sensations au guidon de la Suzuki, c'est un Álex Rins utilisant encore des antidouleurs et fortement diminué qui a visiblement peiné à prendre le rythme et s'est affiché en toute fin de tableau. Difficile, après avoir observé l'Espagnol depuis le début du week-end, d'imaginer celui-ci venir à bout des 25 tours de course de l'après-midi, tandis qu'il se remet de sa blessure collectée le week-end dernier…

Grand Prix d'Andalousie - Warm-up