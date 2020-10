Warm-up - Nakagami interrompt la domination des Yamaha

Comme pour les séances de samedi et la course, c'est une heure plus tard que ce qu'indiquait le programme initial que ce warm-up, ultime séance d'essais avant le départ, a débuté. Ce changement de programme, combiné à une hausse des températures, a certes permis des conditions légèrement meilleures que dans les précédentes matinées, avec 16°C sur la piste au début de la séance, 2°C de plus que samedi matin, mais avec un asphalte qui devrait se rapprocher des 30°C en course, les pilotes et leurs équipes savaient que les données seraient à interpréter avec prudence.

Après le premier tour de chaque pilote, Danilo Petrucci était tête des temps. Sur son deuxième tour, Franco Morbidelli a pris l'avantage, avant d'être battu par Joan Mir, dans la roue du pilote SRT. Petrucci a repris la tête peu après, puis enfoncé le clou dans son troisième tour, une performance inattendue en raison des difficultés de Ducati depuis le début du week-end. Toutes les autres Ducati étaient hors du top 10 à ce moment du warm-up.

Au cap de la mi-séance, Morbidelli a replacé Yamaha, en tête de chaque séance ce week-end, à la première position. Son équipier, Fabio Quartararo, l'a battu pour 0"021, en prenant la roue de la troisième Yamaha engagée ce week-end, celle de Maverick Viñales. Álex Márquez a brièvement troublé la domination des Yamaha en prenant la tête, mais Viñales a vite remis la marque au diapason a la première position.

Takaaki Nakagami a été le premier pilote à briser la barre des 1'49, avec un chrono de 1'48"849, tandis que Quartararo, toujours dans le sillage de Viñales, est remonté à la deuxième position. Nakagami a encore abaissé la marque, repoussant le Français à 0"402. Márquez a confirmé la bonne forme des Honda en prenant la deuxième place. Sous le drapeau à damier, Álex Rins puis Maverick Viñales sont passés devant le pilote du HRC.

Le classement final voit Nakagami devancer Viñales, Rins, et Márquez. Joan Mir a réalisé le cinquième temps, devant Quartararo, qui s'élancera de la pole cet après-midi, malgré deux hanches douloureuses, en raison de spectaculaires chutes vendredi et samedi. Danilo Petrucci a pris la huitième place, devant Andrea Dovizioso, en colère contre son équipier hier, qui a pris sa roue en qualifications. Johann Zarco, en manque de confiance après ses deux chutes de vendredi, est 18e.

Du côté des montes pneumatiques, les pilotes ont opté pour un tendre à l'avant comme à l'arrière, un choix logique avec des températures faibles.

Grand Prix d'Aragon - Warm-up