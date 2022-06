Warm-up - Viñales affiche son rythme, Espargaró part à la faute

Les températures étaient déjà bien élevées à l'heure de démarrer le warm-up, avec 25 degrés dans l'air et 37 degrés en piste, mais encore fraîches par rapport à celles attendues pour la course. Dans ces conditions peu représentatives, se décider pour les pneumatiques, surtout la gomme arrière, n'allait pas être chose aisée. Pourtant, ce choix est primordial pour la course, l'ensemble des pilotes s'accordant sur le fait que celle-ci ne sera pas basée sur la vitesse mais sur la gestion des pneus.

Álex Rins a établi le premier temps de référence en 1'40"361 devant Maverick Viñales, Enea Bastianini, Brad Binder, Franco Morbidelli et Álex Márquez. Ce dernier, victime d'une grosse chute en fin de EL4, craignait une fracture du poignet et était incertain en raison d'une commotion cérébrale qui a finalement été jugée minime. Il a reçu le feu vert des médecins en début de matinée et prendra le départ depuis la dernière place sur la grille, n'ayant pas pu disputer les qualifications hier.

Dès le deuxième tour, Maverick Viñales a pris l'avantage en 1'40"135, et personne n'a été en mesure de faire mieux durant toute la séance. Le pilote Aprilia, très motivé après sa bonne qualification, a affiché un rythme solide en vue de la course.

Son coéquipier et poleman, en revanche, est parti à la faute dans le virage 5. Aleix Espargaró a en effet perdu l'avant alors qu'il était en quatrième position. Quelques minutes auparavant, c'est Michele Pirro, pilote d'essais Ducati et wild-car pour ce week-end, qui a chuté dans le virage 2.

La séance a été très calme et Maverick Viñales a donc terminé en tête devant les deux pilotes Gresini, Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio, qui a confirmé son rythme après s'être qualifié dans le top 5. Derrière on retrouve Álex Rins, Aleix Espargaró, Brad Binder, Joan Mir, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso.

Johann Zarco est 12e, Fabio Quartararo 13e et Pecco Bagnaia 20e. Mais le warm-up servant surtout à peaufiner les ultimes détails, les chronos ne seront véritablement représentatifs que tout à l'heure, en course. Rendez-vous à 14h pour le départ !

GP de Catalogne - MotoGP - Warm-up