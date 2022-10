Warm-up - Zarco en tête dans des conditions mixtes

Les pilotes MotoGP ont trouvé une piste particulièrement humide ce matin, et très rapidement des gouttes de pluie sont arrivées, contraignant le plateau à effectuer le warm-up dans des conditions mixtes. Une situation loin d'être idéale afin d'effectuer les derniers réglages et notamment décider du choix de pneus, aussi bien pour une course sur le sec que sur le mouillé.

Fabio Quartararo a inscrit le premier temps de référence en 2'09"357, juste devant Johann Zarco, ce qui était bien loin du 1'57"790 record de la pole position décrochée par Jorge Martín. Le pilote Yamaha, qui ne semble pas gêné par sa petite fracture à la main, est resté en tête en améliorant son temps.

À la mi-séance, c'est toutefois Maverick Viñales qui s'est emparé de la tête du classement, après être tombé en panne lors de ses premiers tours lancés et avoir été contraint de revenir en scooter à son box. Il précédait Álex Rins, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Joan Mir, Raúl Fernández et Johann Zarco. Aleix Espargaró était 11e et Pecco Bagnaia 14e.

Des essais de changements de moto en cas de course flag-to-flag ont été effectués en fin de séance, dans le cas où la pluie s'inviterait pour la suite des événements. Les précipitations étant restées très superficielles, les pilotes ont ensuite pu passer des pneus slicks pour leur dernier run. Álex Rins, Johann Zarco, Pecco Bagnaia et Álex Márquez ont été les premiers à les tenter, avant que la majorité du plateau ne suive.

Johann Zarco a alors pris les commandes du classement, devant Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró. Après avoir connu ses pires qualifications de l'année, le #5 a pu se rassurer aux avant-postes. À l'inverse, Jorge Martín et Franco Morbidelli n'ont pas fait le plein de confiance en vue de la course, en ne terminant la séance respectivement qu'aux 23e et 24e positions.

Le Français a conservé sa première place grâce à son chrono de 2'02"442 devant les frères Marc et Álex Márquez, Miguel Oliveira, Álex Rins et Cal Crutchlow. Pecco Bagnaia a conclu au septième rang, tandis qu'Aleix Espargaró et Fabio Quartararo ont terminé aux 15e et 17e places. Le pilote Aprilia a par ailleurs connu un souci avec son holeshot device lors de sa simulation de départ.

Tous les regards sont désormais tournés vers la course, qui peut voir Pecco Bagnaia être sacré Champion du monde, mais qui devrait également être perturbée par les conditions météorologiques.

Rendez-vous à 9h, heure française pour le départ.

GP de Malaisie - MotoGP - Warm-up