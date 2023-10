Warm-up - Maverick Viñales confirme la forme des Aprilia

Après quatre victoires consécutives en course sprint, Jorge Martín est lancé dans une dynamique positive et place la pression sur Francesco Bagnaia en prenant les commandes du championnat du monde MotoGP pour la première fois de la saison, avec sept unités d’avance. Au lendemain du sacre constructeurs de Ducati, le pilote espagnol prendra de nouveau le départ de la course loin devant son rival sur la grille de départ et disposera d’une occasion en or de quitter l’Indonésie comme le solide leader du classement pilotes.

La séance de warm-up, qui se déroule par 33°C dans l’air et 55°C en piste, et sur seulement dix minutes, sert aux pilotes à préparer leur rythme en vue de cette course de dimanche, longue de 27 tours, dont le départ sera donné à 9h heure française, et particulièrement à affiner leur compréhension du comportement des pneus medium et dur pour l’allocation arrière.

C’est avec le pneu avant dur et le pneu arrière medium que Pecco Bagnaia décide de réaliser son évaluation, tandis que Fabio Quartararo, auteur d’une cinquième position en course sprint samedi, dispose du tendre à l’avant.

Martín est le premier à se positionner aux commandes de la séance en 1'33"103, avec l’allocation tendre-medium, avant de faire évoluer sa Ducati Pramac en 1'31"826 dans la boucle suivante. Son chrono sera successivement challengé par la KTM de Brad Binder puis l’Aprilia de Maverick Viñales (1'31"339) et la Yamaha de Franco Morbidelli (1'31"339), mais l’Espagnol réalisera de nouveau une amélioration en fin de séance pour faire tomber le temps en 1'31"127. Celui-ci ne sera que battu par Viñales en 1'31"043 dans les ultimes secondes.

Auteur d’une excellente course sprint conclue par une solide arrivée à la deuxième place, Luca Marini, avec le pneu avant tendre, se contente du 20e temps. Lui aussi sur le podium hier, Marco Bezzecchi signe le 19e chrono.

Côté Français, Johann Zarco pointe cinquième de la séance, devant Quartararo, sixième.

GP d'Indonésie MotoGP - warm-up